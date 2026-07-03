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Головна arrow Відео arrow Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE arrow
Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

03 липня 2026 р. 18:13

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18:13 Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

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18:03 Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

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08:10 Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

1 липня 2026
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19:00 Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

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18:16 Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Україна уразила об'єкт РФ за 1300 км від фронту: ефір День.LIVE

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18:13 Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ оговтується від атаки Росії і готує відповідь: ефір Ранок.LIVE

2 липня 2026
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20:08 Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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18:03 Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

Рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію у зруйнованій дев’ятиповерхівці в Дарницькому районі Києва, яка постраждала внаслідок масованої російської атаки. З-під завалів будинку деблокували тіла 10 загиблих, загальна кількість жертв цієї російської атаки становить 30 осіб.

Про це дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Наразі на місці тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також ліквідація наслідків обстрілу продовжується ще за трьома адресами в Дарницькому районі столиці.

Гості: 

  • Ярослав Грицак, історик та професор Українського католицького університету 
  • Володимир Крейденко, народний депутат України, "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури 
  • Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог 
  • Олексій Гетьман військовий оглядач, учасник російсько-української війни 
  • Денис Ярославський, Офіцер командування штурмових військ ЗСУ  
  • Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор 
  • Катерина Одарченко, політтехнолог, партнер компанії "SIC Group USA" 

Новини.LIVE повідомляли, що у Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи в дев’ятиповерховому житловому будинку, зруйнованому внаслідок масованої російської атаки. Наразі на місці продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

Новини.LIVE інформували, що унаслідок чергової російської атаки на Київ 2 липня значних руйнувань зазнав Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України. Через падіння уламків ворожих дронів і подальшу пожежу було знищено лабораторії, дороговартісне наукове обладнання та унікальні реагенти. Остаточний обсяг завданих збитків наразі уточнюють.

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17:54 В Україну йде похолодання: погода принесе грози, зливи та шквали в регіони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:38 Лікар: продукти горіння після атак РФ підвищують ризик раку легень

17:35 До 65 000 гривень на евакуацію: українцям пропонують нову грошову допомогу

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