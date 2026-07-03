Рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію у зруйнованій дев’ятиповерхівці в Дарницькому районі Києва, яка постраждала внаслідок масованої російської атаки. З-під завалів будинку деблокували тіла 10 загиблих, загальна кількість жертв цієї російської атаки становить 30 осіб.

Про це дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Наразі на місці тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також ліквідація наслідків обстрілу продовжується ще за трьома адресами в Дарницькому районі столиці.

Гості:

Ярослав Грицак, історик та професор Українського католицького університету

Володимир Крейденко, народний депутат України, "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури

Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог

Олексій Гетьман військовий оглядач, учасник російсько-української війни

Денис Ярославський, Офіцер командування штурмових військ ЗСУ

Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор

Катерина Одарченко, політтехнолог, партнер компанії "SIC Group USA"

Новини.LIVE повідомляли, що у Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи в дев’ятиповерховому житловому будинку, зруйнованому внаслідок масованої російської атаки. Наразі на місці продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

Новини.LIVE інформували, що унаслідок чергової російської атаки на Київ 2 липня значних руйнувань зазнав Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України. Через падіння уламків ворожих дронів і подальшу пожежу було знищено лабораторії, дороговартісне наукове обладнання та унікальні реагенти. Остаточний обсяг завданих збитків наразі уточнюють.