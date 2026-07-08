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Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

08 липня 2026 р. 13:01

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13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

7 липня 2026
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18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

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08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

6 липня 2026
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18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

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16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

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13:00 Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

3 липня 2026
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18:13 Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

7 липня 2026
Text

18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

Text

13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

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08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

Другий день саміту НАТО в Анкарі розпочався із серії важливих заяв і рішень у сфері безпеки. Основну увагу української делегації зосереджено на обговоренні нових механізмів посилення тиску на Росію, зміцнення протиповітряної оборони та подальшої військової підтримки України.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 8 липня. 

Теми ефіру

Напередодні та вранці 8 липня було оголошено про нові оборонні угоди й пакети допомоги. Зокрема, Нідерланди приєдналися до масштабної програми Drone Deal, а Канада анонсувала новий середньостроковий пакет військової допомоги майже на 900 мільйонів доларів. Президент України Володимир Зеленський також закликав союзників прискорити створення європейської системи протиракетної оборони Antiballistic System, зазначивши, що український досвід демонструє ефективність перехоплення повітряних загроз на рівні понад 90%.

Водночас Сили оборони України повідомили про серію ударів по військових і логістичних об'єктах Росії. За даними української сторони, було уражено два нафтопереробні заводи, шість танкерів, військовий аеродром "Борисоглєбськ", а також автомобільні мости, які використовувалися для забезпечення російських військ. Як стверджується, під удар також потрапив один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії.

Гості ефіру

  • Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог;
  • Тетяна Ужвій — керівниця відділу експорту BlueBird Tech;
  • Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Сергій Таран — політолог;
  • Вадим Трюхан — політолог-міжнародник;
  • Оксана Жолнович — сіністерка соціальної політики 2022-2025 рр, кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проектів PH Capital;
  • Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації;
  • Борис Кушнірук — економіст.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні на полях саміту НАТО запланована зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Крім того, відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів.

Коментуючи майбутні переговори з лідером США, український президент сказав, що "має бойовий настрій"

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13:00 Перемирʼя закінчилося: Трамп назвав іранське керівництво брехунами

12:49 Україна завдала ударів по чотирьох регіонах РФ: Зеленський назвав цілі

12:28 Земельний пай і субсидія: у яких випадках виплати можуть стати меншими

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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