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В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

07 липня 2026 р. 08:00

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08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

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16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

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13:00 Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

3 липня 2026
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18:13 Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

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08:00 Київ оговтується від атаки Росії і готує відповідь: ефір Ранок.LIVE

2 липня 2026
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20:08 Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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18:03 Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

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08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

6 липня 2026
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18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

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16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

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13:00 Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політтехнолог Ярослав Макітра, член правління ГО "Лінія 102.Юа" Віктор Гальчинський, головний сержант роти БпАК 1 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр з позивним "Вікінг", речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, соціолог Андрій Єременко, в.о. голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз, нардеп Галина Янченко та політолог Петро Олещук.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що в Анкарі 7-8 липня відбудеться саміт НАТО, який збере лідерів 32 країн-членів Альянсу та держав-партнерів. Однією з головних тем стане подальша підтримка України.

Крім того, очікується зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Перший день саміту розпочнеться з Форуму оборонної промисловості, де учасники обговорять інновації, розвиток співпраці в оборонній сфері та перспективи нових контрактів.

Після цього запланована спільна заява генсеку НАТО Марка Рютте та президента України Володимира Зеленського. Увечері відбудеться засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на генсека НАТО Марка Рютте, у зв’язку з дефіцитом засобів протиповітряної оборони у країнах Альянсу, НАТО спільно з Україною запускають нові проєкти, спрямовані на нарощування виробництва ракет-перехоплювачів

Крім того, Рютте повідомив, що Трамп вплинув на виробників, спонукавши їх наростити виробництво ракет для систем ППО Patriot. За його словами, компанії вже погодилися виконати ці зобов’язання.

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08:10 Стосується майже кожного ФОПа: коли останній день для сплати податків у липні

08:00 Допомога для домогосподарств у 31 900 грн: хто може подати заявку

07:52 На Криворіжжі 17-річна дівчина потрапила у три ДТП за один ранок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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