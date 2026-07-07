Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політтехнолог Ярослав Макітра, член правління ГО "Лінія 102.Юа" Віктор Гальчинський, головний сержант роти БпАК 1 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр з позивним "Вікінг", речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, соціолог Андрій Єременко, в.о. голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз, нардеп Галина Янченко та політолог Петро Олещук.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що в Анкарі 7-8 липня відбудеться саміт НАТО, який збере лідерів 32 країн-членів Альянсу та держав-партнерів. Однією з головних тем стане подальша підтримка України.

Крім того, очікується зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Перший день саміту розпочнеться з Форуму оборонної промисловості, де учасники обговорять інновації, розвиток співпраці в оборонній сфері та перспективи нових контрактів.

Після цього запланована спільна заява генсеку НАТО Марка Рютте та президента України Володимира Зеленського. Увечері відбудеться засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на генсека НАТО Марка Рютте, у зв’язку з дефіцитом засобів протиповітряної оборони у країнах Альянсу, НАТО спільно з Україною запускають нові проєкти, спрямовані на нарощування виробництва ракет-перехоплювачів.

Крім того, Рютте повідомив, що Трамп вплинув на виробників, спонукавши їх наростити виробництво ракет для систем ППО Patriot. За його словами, компанії вже погодилися виконати ці зобов’язання.