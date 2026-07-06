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Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

06 липня 2026 р. 18:27

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18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

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16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

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13:00 Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

3 липня 2026
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18:13 Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

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08:00 Київ оговтується від атаки Росії і готує відповідь: ефір Ранок.LIVE

2 липня 2026
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20:08 Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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18:03 Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

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18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

Text

16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

Text

13:00 Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

3 липня 2026
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21:00 Ярослав Грицак про союзників України та справедливий мир: ефір Новини.LIVE

Росія в середньому завдає масованих ракетних ударів по Україні приблизно раз на 10 днів. Однак інтервали між атаками можуть змінюватися залежно від наявних можливостей противника.

Про це дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що попередній масштабний обстріл відбувся 2 липня, а наступний — вже 6 липня. За його словами, виробництво ракет є складним і тривалим процесом, тому паузи між ударами можуть як скорочуватися, так і збільшуватися.

"Можуть вони збільшити період і завдати ударів навіть на наступний день", — сказав Ігнат.

Він наголосив, що українцям слід бути готовими до того, що Росія може повторювати масовані атаки раніше, ніж це відбувалося зазвичай.

Гості: 

  • Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу"
  • Павло Петров, речник ДСНС м. Київ
  • Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку
  • Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики"
  • Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"
  • Леонід Косянчук, експрезидент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України

Новини.LIVE повідомляли, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що чергова масована атака Росії по українських містах свідчить не про силу Кремля, а про його відчай. Він наголосив, що Росія не зможе здобути перемогу у війні шляхом ударів по цивільному населенню.

Новини.LIVE інформували, що у понеділок, 6 липня, російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, також зазнала руйнувань цивільна інфраструктура міста.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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