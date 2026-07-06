Росія в середньому завдає масованих ракетних ударів по Україні приблизно раз на 10 днів. Однак інтервали між атаками можуть змінюватися залежно від наявних можливостей противника.

Про це дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що попередній масштабний обстріл відбувся 2 липня, а наступний — вже 6 липня. За його словами, виробництво ракет є складним і тривалим процесом, тому паузи між ударами можуть як скорочуватися, так і збільшуватися.

"Можуть вони збільшити період і завдати ударів навіть на наступний день", — сказав Ігнат.

Він наголосив, що українцям слід бути готовими до того, що Росія може повторювати масовані атаки раніше, ніж це відбувалося зазвичай.

Гості:

Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу"

Павло Петров, речник ДСНС м. Київ

Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку

Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики"

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"

Леонід Косянчук, експрезидент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України

Новини.LIVE повідомляли, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що чергова масована атака Росії по українських містах свідчить не про силу Кремля, а про його відчай. Він наголосив, що Росія не зможе здобути перемогу у війні шляхом ударів по цивільному населенню.

Новини.LIVE інформували, що у понеділок, 6 липня, російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, також зазнала руйнувань цивільна інфраструктура міста.