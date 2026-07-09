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Павел попередив Україну про плани Путіна розширити масштаби війни: ефір Вечір.LIVE

Павел попередив Україну про плани Путіна розширити масштаби війни: ефір Вечір.LIVE

09 липня 2026 р. 18:03

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18:03 Павел попередив Україну про плани Путіна розширити масштаби війни: ефір Вечір.LIVE

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13:22 Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

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07:26 Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

8 липня 2026
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19:27 Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

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19:24 Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

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18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

7 липня 2026
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18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

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18:03 Павел попередив Україну про плани Путіна розширити масштаби війни: ефір Вечір.LIVE

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13:22 Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

Text

07:26 Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

8 липня 2026
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19:27 Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

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19:24 Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

Президент Чехії Петр Павел анонсував в інтервʼю The Telegraph під час саміту НАТО розширення масштабів війни Росії проти України через два місяці, тому Київ має відновити мирні переговори за цей час. За його словами, російський диктатор Володимир Путін після виборів 20 вересня може оголосити загальну мобілізацію.

Про це та не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Теми та гості ефіру

"Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути й давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, вікно можливостей звузиться", — зазначив Павел. 

Зокрема, на цю тему висловляться гості ефіру: 

  • Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик 
  • Сергій Асланян, журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE" 
  • Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій " Доктрина" 
  • Володимир Хандогій, Надзвичайний і Повноважний посол, президент української асоціації зовнішньої політики 
  • Ярослав Захарченко, прокурор столичної прокуратури 2014-2025, почесний голова ВГО "Правова рівність" 
  • Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт 
  • Євгеній Семеняка, Експерт з легалізації іноземців у Польщі 

Як повідомляли Новини.LIVE, генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту НАТО в Анкарі 8 липня заявив, що неможливо спрогнозувати подальші дії Путіна, однак ситуація для Росії погіршується. За його словами, країна зазнає значних втрат. Крім того, генсек закликав росіян не йти воювати проти України, адже таким чином російські загарбники лише поповнять кількість своїх втрат на фронті.

Новини.LIVE розповідали з посиланням на німецьке видання Süddeutsche Zeitung, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в Росії немає шансів на перемогу у війні проти України. Він наголосив, що не бачить жодних передумов для досягнення цілей Росії.

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18:13 Грози, град та шквали накриють Харківщину: прогноз на завтра

18:06 Одещину накриють дощі й прохолода: температура води в морі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:05 Ці купюри євро можуть стати проблемними: яких банкнот варто позбутися заздалегідь

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