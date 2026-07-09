Президент Чехії Петр Павел анонсував в інтервʼю The Telegraph під час саміту НАТО розширення масштабів війни Росії проти України через два місяці, тому Київ має відновити мирні переговори за цей час. За його словами, російський диктатор Володимир Путін після виборів 20 вересня може оголосити загальну мобілізацію.

Про це та не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Теми та гості ефіру

"Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути й давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, вікно можливостей звузиться", — зазначив Павел.

Зокрема, на цю тему висловляться гості ефіру:

Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик

Сергій Асланян, журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE"

Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій " Доктрина"

Володимир Хандогій, Надзвичайний і Повноважний посол, президент української асоціації зовнішньої політики

Ярослав Захарченко, прокурор столичної прокуратури 2014-2025, почесний голова ВГО "Правова рівність"

Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт

Євгеній Семеняка, Експерт з легалізації іноземців у Польщі

Як повідомляли Новини.LIVE, генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту НАТО в Анкарі 8 липня заявив, що неможливо спрогнозувати подальші дії Путіна, однак ситуація для Росії погіршується. За його словами, країна зазнає значних втрат. Крім того, генсек закликав росіян не йти воювати проти України, адже таким чином російські загарбники лише поповнять кількість своїх втрат на фронті.

Новини.LIVE розповідали з посиланням на німецьке видання Süddeutsche Zeitung, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в Росії немає шансів на перемогу у війні проти України. Він наголосив, що не бачить жодних передумов для досягнення цілей Росії.