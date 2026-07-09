Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом держава отримає новий пакет ракет-перехоплювачів PAC-3 для зенітних ракетних комплексів MIM-104 Patriot. За його словами, відповідних домовленостей із партнерами вже досягнуто.

Про це дивіться в ефірі День.LIVE.

Водночас глава держави наголосив, що цього недостатньо для повного захисту від російських балістичних атак, тому Україна й надалі працює з союзниками над додатковими поставками та іншими рішеннями для посилення ППО.

Крім того, Зеленський повідомив про подальший розвиток проєкту Freya, який передбачає створення спільної європейської системи протиракетної оборони для зміцнення безпеки України та держав Європи.

"Найближчим часом надійде один пакет PAC-3. Ми про це домовилися. Але цього недостатньо. Єдиний правильний варіант — створити альтернативу PAC-3", — зазначив Зеленський.

Гості ефіру:

Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства Моделювання Ситуацій";

Шимон Бріман, історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна;

Олексій Якубін, кандидат політичних наук;

Олександр Савченко, економіст, фінансист;

Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн-медіа Букви;

Ілля Несходовський, військовослужбовець 24 ОМБр, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів "ANTS".

Новини.LIVE інформували, що на тлі регулярних масштабних обстрілів України балістичними ракетами та дронами у Вашингтоні розглядають можливість дозволити Києву локалізувати виробництво систем Patriot. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, зазначивши, що відповідне рішення ще опрацьовується.

Новини.LIVE писали, що Україна обговорює з міжнародними партнерами можливість отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем Patriot. Реалізація цього проєкту дозволить зміцнити можливості української ППО та сприятиме розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу.