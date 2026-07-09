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Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

09 липня 2026 р. 13:22

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13:22 Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

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07:26 Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

8 липня 2026
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19:27 Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

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19:24 Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

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18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

7 липня 2026
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18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

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08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

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13:22 Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

Text

07:26 Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

8 липня 2026
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19:27 Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

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19:24 Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

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18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом держава отримає новий пакет ракет-перехоплювачів PAC-3 для зенітних ракетних комплексів MIM-104 Patriot. За його словами, відповідних домовленостей із партнерами вже досягнуто.

Про це дивіться в ефірі День.LIVE.

Водночас глава держави наголосив, що цього недостатньо для повного захисту від російських балістичних атак, тому Україна й надалі працює з союзниками над додатковими поставками та іншими рішеннями для посилення ППО.

Крім того, Зеленський повідомив про подальший розвиток проєкту Freya, який передбачає створення спільної європейської системи протиракетної оборони для зміцнення безпеки України та держав Європи.

"Найближчим часом надійде один пакет PAC-3. Ми про це домовилися. Але цього недостатньо. Єдиний правильний варіант — створити альтернативу PAC-3", — зазначив Зеленський.

Гості ефіру:

  • Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства Моделювання Ситуацій";
  • Шимон Бріман, історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна;
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист;
  • Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн-медіа Букви;
  • Ілля Несходовський, військовослужбовець 24 ОМБр, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів "ANTS".

Новини.LIVE інформували, що на тлі регулярних масштабних обстрілів України балістичними ракетами та дронами у Вашингтоні розглядають можливість дозволити Києву локалізувати виробництво систем Patriot. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, зазначивши, що відповідне рішення ще опрацьовується.

Новини.LIVE писали, що Україна обговорює з міжнародними партнерами можливість отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем Patriot. Реалізація цього проєкту дозволить зміцнити можливості української ППО та сприятиме розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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