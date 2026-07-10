Сирський заявив, що Росія втрачає сили на фронті: ефір День.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у першій половині 2026 року швидкість просування російських військ знизилася більш ніж удвічі. Водночас він наголосив, що наразі ще немає підстав говорити про перелом у війні.

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За словами Сирського, попри значну перевагу Росії у кількості особового складу та техніки, армія РФ не змогла виконати більшість своїх завдань на фронті. Він також зазначив, що кількість активних напрямків наступу противника скоротилася: якщо раніше російські війська діяли на 13 оперативних напрямках, то нині наступальні дії тривають максимум на шести–семи.

Гості ефіру:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";

Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації;

Олесь Мосенко "Барс", заступник командира Ветеранського корпусу;

Борис Гулкевич, військовий аналітик Defense Express;

Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.

Новини.LIVE писали, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав військовослужбовців Військово-Морських Сил із професійним святом. Він зазначив, що Україна завжди була, є і надалі залишатиметься морською державою, а українські моряки щодня захищають її право на вільний доступ до моря.

Також Новини.LIVE інформували, що Сирський зазначив, що українські підрозділи протиповітряної оборони за лічені секунди виявляють і знищують повітряні цілі російських військ у різних регіонах країни. За його словами, військовослужбовці продемонстрували високий рівень професіоналізму після початку активного використання сучасних західних комплексів разом із українськими системами ППО.