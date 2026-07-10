Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow ЄС погодив відкриття нового кластера для вступу України: ефір Вечір.LIVE arrow
ЄС погодив відкриття нового кластера для вступу України: ефір Вечір.LIVE

ЄС погодив відкриття нового кластера для вступу України: ефір Вечір.LIVE

10 липня 2026 р. 18:02

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:02 ЄС погодив відкриття нового кластера для вступу України: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Сирський заявив, що Росія втрачає сили на фронті: ефір День.LIVE

Text

07:21 Україна анонсувала у Франції зустріч щодо антибалістичного проєкту FREYA: ефір Ранок.LIVE

9 липня 2026
Text

18:03 Павел попередив Україну про плани Путіна розширити масштаби війни: ефір Вечір.LIVE

Text

13:22 Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

Text

07:26 Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

8 липня 2026
Text

19:27 Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

Text

19:24 Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

Text

18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

Text

18:02 ЄС погодив відкриття нового кластера для вступу України: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Сирський заявив, що Росія втрачає сили на фронті: ефір День.LIVE

Text

07:21 Україна анонсувала у Франції зустріч щодо антибалістичного проєкту FREYA: ефір Ранок.LIVE

9 липня 2026
Text

18:03 Павел попередив Україну про плани Путіна розширити масштаби війни: ефір Вечір.LIVE

Text

13:22 Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

Постійні представники країн ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера в межах вступу України до Євросоюзу. Остаточне рішення планують затвердити 14 липня на Міжурядовій конференції. Новий кластер стосується зовнішньої політики, безпеки, оборони, торгівлі та міжнародного співробітництва.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 10 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Ілля Котов — кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;
  • Ірина Никорак — голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність";
  • Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗСУ;
  • Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридичних наук;
  • Юрій Подорожній — політтехнолог;
  • Ольга Алтуніна — представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти Украіни;
  • Ігор Семиволос — директор Центру близькосхідних досліджень;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Європарламент ухвалив резолюцію, в якій підтвердив, що вступ України до ЄС залишається стратегічним пріоритетом. У документі євродепутати позитивно оцінили українські реформи, боротьбу з корупцією та підтримали подальший переговорний процес щодо членства.

Новини.LIVE також писали, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Україна впевнено рухається до вступу в Європейський Союз. За його словами, відкриття переговорних кластерів свідчить про прогрес у євроінтеграції. Він також наголосив, що Україна виконує необхідні умови для подальшого просування переговорного процесу.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:17 На Харків насувається негода: штормове попередження

18:05 100 тисяч грн під час лікування: коли військовим можуть відмовити у виплаті

Text

18:02 ЄС погодив відкриття нового кластера для вступу України: ефір Вечір.LIVE

18:01 Розслідування у полку "Скеля": ДБР повідомило про першу підозру військовослужбовцю

17:46 У Дніпрі відкрили представництво Асоціації прифронтових міст та громад

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:18 Немає жодного НПЗ РФ, до якого б не дістала українська зброя: Зеленський підсумував удари

17:12 Білі та коричневі яйця: чи впливає колір продукту на його вартість або харчову цінність

17:05 Захист Одеси посилено: ВМС застосовують нову тактику

16:52 Напад на військових ТЦК у Львові: затримано ще трьох учасників сутичок

16:32 Що буде, якщо не вимикати Wi-Fi-роутер на ніч

18:17 На Харків насувається негода: штормове попередження

18:05 100 тисяч грн під час лікування: коли військовим можуть відмовити у виплаті

18:01 Розслідування у полку "Скеля": ДБР повідомило про першу підозру військовослужбовцю

17:46 У Дніпрі відкрили представництво Асоціації прифронтових міст та громад

17:18 Немає жодного НПЗ РФ, до якого б не дістала українська зброя: Зеленський підсумував удари

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:12 Білі та коричневі яйця: чи впливає колір продукту на його вартість або харчову цінність

17:05 Захист Одеси посилено: ВМС застосовують нову тактику

16:52 Напад на військових ТЦК у Львові: затримано ще трьох учасників сутичок

16:32 Що буде, якщо не вимикати Wi-Fi-роутер на ніч

16:21 Росіяни атакували центр Запоріжжя: є загиблий та поранені

06:33 Відпочинок у Затоці на Одещині: ціни на житло, укриття та пляжі

9 липня

06:33 Скумбрія дорожчає, малина в ходу: ціни на ринку Одеси

7 липня

22:33 Одесити про скорочення охоронної зони ЮНЕСКО: усі за і проти

6 липня

22:33 Мораторій на російськомовний контент: реакція одеситів

3 липня

22:33 Чорноморський флот РФ: знищення — головна ціль ВМС України

28 червня

16:20 Не дорожче 500 грн: де відпочити з дітьми в Києві влітку

13 червня

07:55 Тренди весілля 2026: у скільки обійдеться свято і яку суму дарувати

07:22 Високі ризики: на що звернути увагу при покупці старої квартири

9 червня

22:33 Базам РФ не місце біля Одещини: Юсов про ПМР та логістику

8 червня

18:32 Гроші на свята: скільки дарувати на весілля чи день народження

Text

18:02 ЄС погодив відкриття нового кластера для вступу України: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Сирський заявив, що Росія втрачає сили на фронті: ефір День.LIVE

Text

07:21 Україна анонсувала у Франції зустріч щодо антибалістичного проєкту FREYA: ефір Ранок.LIVE

9 липня
Text

18:03 Павел попередив Україну про плани Путіна розширити масштаби війни: ефір Вечір.LIVE

Text

13:22 Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Сирський заявив, що Росія втрачає сили на фронті: ефір День.LIVE

Сирський заявив, що Росія втрачає сили на фронті: ефір День.LIVE

10 липня 2026 р. 13:15
Україна анонсувала у Франції зустріч щодо антибалістичного проєкту FREYA: ефір Ранок.LIVE

Україна анонсувала у Франції зустріч щодо антибалістичного проєкту FREYA: ефір Ранок.LIVE

10 липня 2026 р. 07:21
Павел попередив Україну про плани Путіна розширити масштаби війни: ефір Вечір.LIVE

Павел попередив Україну про плани Путіна розширити масштаби війни: ефір Вечір.LIVE

09 липня 2026 р. 18:03
Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

09 липня 2026 р. 13:22
Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

09 липня 2026 р. 07:26
Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

08 липня 2026 р. 19:27
Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

08 липня 2026 р. 19:24
Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

08 липня 2026 р. 18:15

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації