ЄС погодив відкриття нового кластера для вступу України: ефір Вечір.LIVE

Постійні представники країн ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера в межах вступу України до Євросоюзу. Остаточне рішення планують затвердити 14 липня на Міжурядовій конференції. Новий кластер стосується зовнішньої політики, безпеки, оборони, торгівлі та міжнародного співробітництва.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 10 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Ілля Котов — кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;

Ірина Никорак — голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність";

Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗСУ;

Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридичних наук;

Юрій Подорожній — політтехнолог;

Ольга Алтуніна — представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти Украіни;

Ігор Семиволос — директор Центру близькосхідних досліджень;

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Європарламент ухвалив резолюцію, в якій підтвердив, що вступ України до ЄС залишається стратегічним пріоритетом. У документі євродепутати позитивно оцінили українські реформи, боротьбу з корупцією та підтримали подальший переговорний процес щодо членства.

Новини.LIVE також писали, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Україна впевнено рухається до вступу в Європейський Союз. За його словами, відкриття переговорних кластерів свідчить про прогрес у євроінтеграції. Він також наголосив, що Україна виконує необхідні умови для подальшого просування переговорного процесу.