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Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

14 липня 2026 р. 13:15

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13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

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08:00 Україна разом з країнами Європи заснувала Антибалістичну коаліцію: ефір Ранок.LIVE

13 липня 2026
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18:19 Засідання "Коаліції охочих" в Парижі: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Лідери "Коаліції охочих" зібралися у Парижі: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський терміново змінює уряд: ефір Ранок.LIVE

10 липня 2026
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18:02 ЄС погодив відкриття нового кластера для вступу України: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Сирський заявив, що Росія втрачає сили на фронті: ефір День.LIVE

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07:21 Україна анонсувала у Франції зустріч щодо антибалістичного проєкту FREYA: ефір Ранок.LIVE

9 липня 2026
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18:03 Павел попередив Україну про плани Путіна розширити масштаби війни: ефір Вечір.LIVE

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13:22 Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

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13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

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08:00 Україна разом з країнами Європи заснувала Антибалістичну коаліцію: ефір Ранок.LIVE

13 липня 2026
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18:19 Засідання "Коаліції охочих" в Парижі: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Лідери "Коаліції охочих" зібралися у Парижі: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський терміново змінює уряд: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв, політичний консультант Ярослав Божко, фінансовий аналітик Віктор Гальчинський, нардеп Валентин Наливайченко та керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав відставку Юлії Свириденко, що призведе до повного перезавантаження уряду.

Причини цього рішення в Офісі Президента та потенційні кандидати на міністерські посади залишаються невідомими.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка, Сергія Корецького планують призначити на посаду премʼєр-міністра. Водночас очікуються кадрові зміни в уряді — кілька міністрів можуть залишити свої посади.

А 12 липня український лідер Володимир Зеленський зустрівся з кандидатами на посаду премʼєра. Йдеться про Михайла Федорова, Дениса Шмигаля, Сергія Корецького та Ігоря Терехова.

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13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

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08:00 Україна разом з країнами Європи заснувала Антибалістичну коаліцію: ефір Ранок.LIVE

13 липня
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