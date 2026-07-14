Гостями ефіру День.LIVE стали енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв, політичний консультант Ярослав Божко, фінансовий аналітик Віктор Гальчинський, нардеп Валентин Наливайченко та керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав відставку Юлії Свириденко, що призведе до повного перезавантаження уряду.

Причини цього рішення в Офісі Президента та потенційні кандидати на міністерські посади залишаються невідомими.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка, Сергія Корецького планують призначити на посаду премʼєр-міністра. Водночас очікуються кадрові зміни в уряді — кілька міністрів можуть залишити свої посади.

А 12 липня український лідер Володимир Зеленський зустрівся з кандидатами на посаду премʼєра. Йдеться про Михайла Федорова, Дениса Шмигаля, Сергія Корецького та Ігоря Терехова.