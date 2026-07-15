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Важливі переговори України та ЄС у Києві: ефір День.LIVE

Важливі переговори України та ЄС у Києві: ефір День.LIVE

15 липня 2026 р. 13:02

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13:02 Важливі переговори України та ЄС у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ: ефір Ранок.LIVE

14 липня 2026
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18:06 Верховна Рада відправила Свириденко у відставку: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

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08:00 Україна разом з країнами Європи заснувала Антибалістичну коаліцію: ефір Ранок.LIVE

13 липня 2026
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18:19 Засідання "Коаліції охочих" в Парижі: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Лідери "Коаліції охочих" зібралися у Парижі: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський терміново змінює уряд: ефір Ранок.LIVE

10 липня 2026
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18:02 ЄС погодив відкриття нового кластера для вступу України: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Сирський заявив, що Росія втрачає сили на фронті: ефір День.LIVE

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13:02 Важливі переговори України та ЄС у Києві: ефір День.LIVE

Text

08:00 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ: ефір Ранок.LIVE

14 липня 2026
Text

18:06 Верховна Рада відправила Свириденко у відставку: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

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08:00 Україна разом з країнами Європи заснувала Антибалістичну коаліцію: ефір Ранок.LIVE

У середу, 15 липня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом із лідерами кількох європейських країн прибула до Києва з офіційним візитом. Під час зустрічей планують обговорити оборонну підтримку України, її подальшу інтеграцію до ЄС, а також підготовку до опалювального сезону. Деталі програми візиту заздалегідь не оприлюднювали через безпекові причини.

Про це дивіться в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

  •  Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;
  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
  • Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;
  • Вікторія Гриб, народна депутатка України, Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Петро Олещук, політолог;
  • Ольга Мацько, керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals.

Новини.LIVE писали, що Європейський Союз офіційно розпочав переговори щодо шостого кластера у межах процесу вступу України до ЄС. Цей блок охоплює питання зовнішніх відносин, безпеки, торговельної та гуманітарної політики. У Євросоюзі наголосили на значному прогресі України у впровадженні реформ попри умови повномасштабної війни.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський вручив президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн орден Європи. Нагороду їй присудили за вагомий внесок у підтримку євроінтеграційного курсу України, а також за посилення безпеки та стійкості Європи.

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12:49 Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи

12:47 Росія шукає нові шляхи наступу на Харківському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:46 Нафта оновила черговий максимум: через що дорожчає "чорне золото"

12:40 На Одещині викрили схему з мільйонами на військових

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