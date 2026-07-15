Важливі переговори України та ЄС у Києві: ефір День.LIVE

У середу, 15 липня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом із лідерами кількох європейських країн прибула до Києва з офіційним візитом. Під час зустрічей планують обговорити оборонну підтримку України, її подальшу інтеграцію до ЄС, а також підготовку до опалювального сезону. Деталі програми візиту заздалегідь не оприлюднювали через безпекові причини.

Про це дивіться в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;

Вікторія Гриб, народна депутатка України, Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Петро Олещук, політолог;

Ольга Мацько, керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals.

Новини.LIVE писали, що Європейський Союз офіційно розпочав переговори щодо шостого кластера у межах процесу вступу України до ЄС. Цей блок охоплює питання зовнішніх відносин, безпеки, торговельної та гуманітарної політики. У Євросоюзі наголосили на значному прогресі України у впровадженні реформ попри умови повномасштабної війни.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський вручив президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн орден Європи. Нагороду їй присудили за вагомий внесок у підтримку євроінтеграційного курсу України, а також за посилення безпеки та стійкості Європи.