Хто стане новим прем'єром та очолить уряд: ефір Ранок.LIVE

Після відставки Юлії Свириденко та всього складу Кабміну у Верховній Раді розпочали формування нового уряду. Головним претендентом на посаду прем'єр-міністра називають очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького, який уже зустрівся з фракцією "Слуга народу". У четвер парламент має проголосувати за нового главу уряду та оновлений склад Кабінету Міністрів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 липня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Ігор Тодоров — член Української асоціації зовнішньої політики;

Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни;

Ігор Попов — політолог (УСНО, Експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна");

Антон Фьодоров "Дозор" — лейтенант командир підрозділу НРК батальйону "Свобода" НГУ;

Олексій Якубін — кандидат політичних наук;

Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";

Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики;

Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 роки);

Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";

Денис Бобков — начальник відділення комунікацій 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Парламент має розглянути кандидатуру найближчим часом. Нині Корецький очолює групу "Нафтогаз" і раніше керував "Укрнафтою" та "Укртатнафтою".

Новини.LIVE також писали, що кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький представив фракції "Слуга народу" своє бачення роботи майбутнього уряду. За словами Давида Арахамії, серед головних пріоритетів — підтримка громадян, підготовка до опалювального сезону, зміцнення Сил оборони та захист критичної інфраструктури. Також він наголосив, що досвід Корецького в енергетичній сфері буде важливим напередодні зими.