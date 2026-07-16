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Хто стане новим прем'єром та очолить уряд: ефір Ранок.LIVE

Хто стане новим прем'єром та очолить уряд: ефір Ранок.LIVE

16 липня 2026 р. 08:00

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13:05 Лідери "Коаліції охочих" зібралися у Парижі: ефір День.LIVE

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08:00 Хто стане новим прем'єром та очолить уряд: ефір Ранок.LIVE

15 липня 2026
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19:25 Вижити в Києві, найдорожчий проїзд і непрості умови життя: ефір Київський час

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18:00 Україна виробляє 10 млн дронів на рік і готується подвоїти цей показник: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Важливі переговори України та ЄС у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ: ефір Ранок.LIVE

Після відставки Юлії Свириденко та всього складу Кабміну у Верховній Раді розпочали формування нового уряду. Головним претендентом на посаду прем'єр-міністра називають очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького, який уже зустрівся з фракцією "Слуга народу". У четвер парламент має проголосувати за нового главу уряду та оновлений склад Кабінету Міністрів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 липня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Ігор Тодоров — член Української асоціації зовнішньої політики;
  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни;
  • Ігор Попов — політолог (УСНО, Експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна");
  • Антон Фьодоров "Дозор" — лейтенант командир підрозділу НРК батальйону "Свобода" НГУ;
  • Олексій Якубін — кандидат політичних наук;
  • Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";
  • Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики;
  • Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 роки);
  • Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";
  • Денис Бобков — начальник відділення комунікацій 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Парламент має розглянути кандидатуру найближчим часом. Нині Корецький очолює групу "Нафтогаз" і раніше керував "Укрнафтою" та "Укртатнафтою".

Новини.LIVE також писали, що кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький представив фракції "Слуга народу" своє бачення роботи майбутнього уряду. За словами Давида Арахамії, серед головних пріоритетів — підтримка громадян, підготовка до опалювального сезону, зміцнення Сил оборони та захист критичної інфраструктури. Також він наголосив, що досвід Корецького в енергетичній сфері буде важливим напередодні зими.

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07:37 Гончаренко назвав чотири потенційні посади для Федорова

07:01 Сервіс стане платним: що клієнтам ПриватБанку обійдеться у 80 грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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