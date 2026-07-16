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Головна arrow Відео arrow Рада перезапустила уряд: новий прем'єр, але не всі міністри: ефір День.LIVE arrow
Рада перезапустила уряд: новий прем'єр, але не всі міністри: ефір День.LIVE

Рада перезапустила уряд: новий прем'єр, але не всі міністри: ефір День.LIVE

16 липня 2026 р. 13:02

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13:02 Рада перезапустила уряд: новий прем'єр, але не всі міністри: ефір День.LIVE

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08:00 Рада призначає Корецького прем'єром: онлайн-трансляція

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19:25 Вижити в Києві, найдорожчий проїзд і непрості умови життя: ефір Київський час

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18:00 Україна виробляє 10 млн дронів на рік і готується подвоїти цей показник: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Важливі переговори України та ЄС у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ: ефір Ранок.LIVE

14 липня 2026
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18:06 Верховна Рада відправила Свириденко у відставку: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

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08:00 Україна разом з країнами Європи заснувала Антибалістичну коаліцію: ефір Ранок.LIVE

13 липня 2026
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18:19 Засідання "Коаліції охочих" в Парижі: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Рада перезапустила уряд: новий прем'єр, але не всі міністри: ефір День.LIVE

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08:00 Рада призначає Корецького прем'єром: онлайн-трансляція

15 липня 2026
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19:25 Вижити в Києві, найдорожчий проїзд і непрості умови життя: ефір Київський час

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18:00 Україна виробляє 10 млн дронів на рік і готується подвоїти цей показник: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Важливі переговори України та ЄС у Києві: ефір День.LIVE

У четвер, 16 липня, Верховна Рада призначила нового очільника уряду. Посаду прем’єр-міністра обійняв Сергій Корецький — відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів.

Про це дивіться в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

  • Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
  • Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Олександр Левченко, дипломат, Посол України в Хорватіі та Боснії і Герцеговині 2010-17 роках;
  • Анатолій Нагірний, полковник, комендант підрозділу "Срібна трійка" бригади "Помста" ДПСУ;
  • Сергій Хлань, народний депутат  8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;
  • Дмитро Громаков,соціолог. Експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії. 

Новини.LIVE писали, що у четвер, 16 липня, Верховна Рада призначила нового прем’єр-міністра України. Ним став Сергій Корецький, який до цього очолював правління НАК "Нафтогаз України".

Новини.LIVE інформували, що Михайло Федоров повідомив, що залишає посаду міністра оборони України, та підбив підсумки роботи за час керівництва відомством. Серед ключових напрямів він назвав впровадження інновацій, розвиток оборонних закупівель і проведення реформ у війську. Очільник Міноборони висловив подяку військовим та команді й наголосив, що продовжить працювати над технологічним зміцненням України.

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13:04 В Одесі пролунала серія вибухів: нова загроза з моря

13:00 Гроші від УВКБ ООН: де ВПО можуть подати заявки на виплати

12:56 Я не знаю, як перемогти в такій конфігурації: Федоров про співпрацю з Сирським

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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