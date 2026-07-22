Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

Колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що Олександр Сирський більше не обіймає посаду Головнокомандувача ЗСУ. Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим Головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий. Також, за словами глави держави, вже визначено нову конфігурацію Генерального штабу Збройних сил України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 22 липня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства Моделювання Ситуацій";

Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;

Позивний "Макар" — командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр;

Олексій Їжак — експерт Національного інституту стратегічних досліджень;

Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";

Оксана Савчук — народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури;

Сергій Джердж — голова Громадської Ліги Україна-НАТО;

Микола Томенко — політичний та громадський діяч;

Іван Бондар — речник Служби відновлення у Львівській області;

Михайло Цимбалюк — народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Новини.LIVE інформували, що 21 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ, яку він обіймав із лютого 2024 року. Останніми днями в медіа активно обговорювали його можливу відставку, а також кандидатів на заміну. Рішення ухвалили на тлі суспільних дискусій і закликів до кадрових змін у військовому керівництві.

Новини.LIVE також писали, що 21 липня Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим Головнокомандувачем ЗСУ. Глава держави повідомив, що разом із військовим керівництвом уже визначено оновлену конфігурацію Генерального штабу. До обговорення майбутніх змін також були залучені Євгеній Хмара та Павло Паліса.