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Ціни на пальне на українських АЗС продовжують стрімко зростати: ефір Ранок.LIVE

Ціни на пальне на українських АЗС продовжують стрімко зростати: ефір Ранок.LIVE

24 липня 2026 р. 08:00

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08:00 Ціни на пальне на українських АЗС продовжують стрімко зростати: ефір Ранок.LIVE

23 липня 2026
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20:00 У РФ збитки на сотні мільйонів: ефір Світ на зламі

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13:02 Зустріч Рубіо з Лавровим та 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

22 липня 2026
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19:58 Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

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18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

21 липня 2026
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18:22 ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

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08:00 Ціни на пальне на українських АЗС продовжують стрімко зростати: ефір Ранок.LIVE

23 липня 2026
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20:00 У РФ збитки на сотні мільйонів: ефір Світ на зламі

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18:36 Нові переговори про мир в Україні, зустріч може відбутися до осені: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Зустріч Рубіо з Лавровим та 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Андрій Миселюк, командир батальйону безпілотних систем "Залізні соколи" 67 ОМБр Владислав Даценко, секретар Ради економічної безпеки України Ілона Хмельова, керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, політичний консультант Ярослав Божко, військовий аналітик Ігор Токовенко, аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка, голова Комітету економістів України Андрій Новак, нардеп Арсеній Пушкаренко, керуючий партнер АО "EvrikaLaw" Андрій Шабельніков.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості обговорять, що упродовж останньої доби подорожчали всі основні види пального, а найбільше — дизель та бензин. Станом на 24 липня середня вартість бензину А-95 преміум в Україні зросла до 82,87 грн, а літр А-95 подорожчав до 79,03 грн.

Водночас дизельне пальне додало 1,30 грн і тепер у середньому коштує 83 грн за літр, а автомобільний газ подорожчав на 65 копійок — до 41 грн за літр.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на аналітику консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко, після нового подорожчання цін на нафту, українці знову почали хвилюватися, чи не зникне пальне з АЗС. Наразі дефіциту не очікують.

Раніше експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін зазначив, що на початку серпня вартість бензину на АЗС може перевищити 90 гривень за літр

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07:32 Зеленський зустрінеться з Трампом під час візиту до США

07:30 Добровільний призов: як мобілізуватися без візиту до ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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