Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Андрій Миселюк, командир батальйону безпілотних систем "Залізні соколи" 67 ОМБр Владислав Даценко, секретар Ради економічної безпеки України Ілона Хмельова, керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, політичний консультант Ярослав Божко, військовий аналітик Ігор Токовенко, аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка, голова Комітету економістів України Андрій Новак, нардеп Арсеній Пушкаренко, керуючий партнер АО "EvrikaLaw" Андрій Шабельніков.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості обговорять, що упродовж останньої доби подорожчали всі основні види пального, а найбільше — дизель та бензин. Станом на 24 липня середня вартість бензину А-95 преміум в Україні зросла до 82,87 грн, а літр А-95 подорожчав до 79,03 грн.

Водночас дизельне пальне додало 1,30 грн і тепер у середньому коштує 83 грн за літр, а автомобільний газ подорожчав на 65 копійок — до 41 грн за літр.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на аналітику консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко, після нового подорожчання цін на нафту, українці знову почали хвилюватися, чи не зникне пальне з АЗС. Наразі дефіциту не очікують.

Раніше експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін зазначив, що на початку серпня вартість бензину на АЗС може перевищити 90 гривень за літр.