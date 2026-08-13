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Зеленський оприлюднив план на зиму: ефір День.LIVE

Зеленський оприлюднив план на зиму: ефір День.LIVE

13 серпня 2026 р. 13:00

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Гостями ефіру День.LIVE стали ексзаступник Генерального прокурора України Микола Голомша, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, адвокат Поліна Марченко, юрист-міжнародник Роман Єделєв, оператор відділення НРК 157 Окремої механізованої бригади з позивним "ГРЕК", кандидат економічних наук Володимир Власюк та співзасновник логістичної компанії "РІО-Транс" Руслан Шмаков.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського, що Україні необхідно отримати від США щонайменше 5% американського запасу ракет-перехоплювачів Patriot, аби пережити зиму.

За його словами, 10% дозволили б повністю знищувати російські балістичні ракети. Наразі, за даними Зеленського, у розпорядженні України лише 1% необхідного обсягу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Україна підготувала нові пропозиції для відновлення мирного процесу за участі США. За його словами, основною умовою залишаються гарантії безпеки для Києва.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс звернувся до Зеленського та попросив припинити атаки на російські нафтові танкери у Чорному морі. У Білому домі це пояснили стурбованістю щодо дестабілізації світового енергетичного ринку.

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13:09 У Києві чоловік влаштував різанину в ресторані готелю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Виплати для самотніх пенсіонерів: де доступна допомога у серпні

13:06 Аліменти після повноліття: хто може претендувати на виплати

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