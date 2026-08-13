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Зеленський заявив про план тиску на Путіна: ефір Ранок.LIVE

Зеленський заявив про план тиску на Путіна: ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2026 р. 08:00

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18:35 У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

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08:07 Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

10 серпня 2026
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18:13 Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:20 Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський заявив про план тиску на Путіна: ефір Ранок.LIVE

12 серпня 2026
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19:34 Готовність столиці до зими та нові виклики: ефір Київський час

Text

18:38 ЗСУ звільнили майже 1000 км² на Олександрівському напрямку: ефір Вечір.LIVE

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12:52 ЗСУ вдарили по морській інфраструктурі РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський переконаний, що узгоджений із міжнародними партнерами план комплексного тиску неодмінно змусить очільника Кремля припинити збройну агресію. Задля досягнення цієї мети Україна ззсередиться на стійкому утриманні лінії фронту, зміцненні системи ППО та обов'язковому завданні симетричних ударів у відповідь.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE 13 серпня.

Ефір Ранок.LIVE 13 серпня

Гості ефіру:

  • Ярослав Макітра, політтехнолог;
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист;
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
  • Ілля Краш, начальник управління ББпС Fatum 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу, старший лейтенант;
  • Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Леся Забуранна, народна депутатка України, "Слуга народу", голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету;
  • Гліб Остапенко, експерт із питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting;
  • Галина Янченко, народна депутатка України, "Слуга народу", член Комітету ВРУ з питань економічного розвитку.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Командування Повітряних Сил ЗСУ вирішило не публікувати точну статистику щодо кількості випущених та збитих російських балістичних ракет під час масштабних обстрілів. Та попри таку зміну формату ранкових зведень, оперативне онлайн-сповіщення громадян про поточні повітряні загрози продовжить функціонувати в цілодобовому режимі.

Росія продовжує грубо ігнорувати вимоги Женевських конвенцій, позбавляючи утримуваних українських військовополонених будь-якої можливості зателефонувати своїм родинам. Омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що росіяни умисно блокують передачу листів, повністю відрізаючи наших захисників від зв'язку з рідними.

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