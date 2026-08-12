Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч проти 12 серпня українські військові завдали удару по об’єктах портової інфраструктури, причалах і системах протиповітряної оборони в Новоросійську. Під час операції застосували ракети "Нептун", морські дрони та безекіпажні системи "Паляниця". За словами президента, метою атаки було знищення залишків російського Чорноморського флоту на його головній базі, яка розташована приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Олександр Бородін, речник Третього армійського корпусу;

Богдан Слуцький, економіст Центру економічної стратегії;

Андріан Пантюхов, економіст Ukraine Economic Outlook;

Олег Постернак, політтехнолог.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові провели складну операцію зі знищення залишків російського Чорноморського флоту на його головній базі, що розташована за 300 кілометрів від лінії фронту. Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення операції.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України уразили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", командно-спостережний пункт та шість пунктів управління безпілотниками противника. Українські військові продовжують роботу по ключових цілях російських військ.