ЗСУ звільнили майже 1000 км² на Олександрівському напрямку: ефір Вечір.LIVE

Українські військові під час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили 745 кв. км території та 26 населених пунктів. Російські війська зазнали значних втрат — щонайменше 9550 окупантів загинули, ще понад 6600 дістали поранення. Наступальна операція триває.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 12 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Віра Константинова — політолог, експерт з міжнародних відносин;

Дмитро Громаков — соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії;

Олексій Якубін — кандидат політичних наук;

Андрій Єременко — соціолог.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 12 серпня Сили оборони України атакували російську військово-морську базу в Новоросійську, розташовану понад за 300 км від лінії фронту. Для удару застосували ракети "Нептун", морські безекіпажні апарати та реактивні дрони "Паляниця". За словами Володимира Зеленського, уражено об'єкти портової інфраструктури, причали та системи ППО.

Новини.LIVE також писали, що Сили оборони України 10 серпня завдали удару по нафтохімічному комбінату "Тобольскнефтехим" у Тобольську Тюменської області РФ. Підтверджено ураження центральної газофракціонуючої установки підприємства потужністю близько 6,6 млн тонн сировини на рік. За даними Генштабу, продукцію комбінату використовують, зокрема, у виробництві компонентів ракетного й авіаційного пального та матеріалів для безпілотників.