Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow ЗСУ звільнили майже 1000 км² на Олександрівському напрямку: ефір Вечір.LIVE arrow
ЗСУ звільнили майже 1000 км² на Олександрівському напрямку: ефір Вечір.LIVE

ЗСУ звільнили майже 1000 км² на Олександрівському напрямку: ефір Вечір.LIVE

12 серпня 2026 р. 18:38

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:38 ЗСУ звільнили майже 1000 км² на Олександрівському напрямку: ефір Вечір.LIVE

Text

12:52 ЗСУ вдарили по морській інфраструктурі РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2026
Text

18:35 У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

Text

08:07 Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

10 серпня 2026
Text

18:13 Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

7 серпня 2026
Text

18:10 Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

18:38 ЗСУ звільнили майже 1000 км² на Олександрівському напрямку: ефір Вечір.LIVE

Text

12:52 ЗСУ вдарили по морській інфраструктурі РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2026
Text

18:35 У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

Українські військові під час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили 745 кв. км території та 26 населених пунктів. Російські війська зазнали значних втрат — щонайменше 9550 окупантів загинули, ще понад 6600 дістали поранення. Наступальна операція триває.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 12 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Віра Константинова — політолог, експерт з міжнародних відносин;
  • Дмитро Громаков — соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії;
  • Олексій Якубін — кандидат політичних наук;
  • Андрій Єременко — соціолог.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 12 серпня Сили оборони України атакували російську військово-морську базу в Новоросійську, розташовану понад за 300 км від лінії фронту. Для удару застосували ракети "Нептун", морські безекіпажні апарати та реактивні дрони "Паляниця". За словами Володимира Зеленського, уражено об'єкти портової інфраструктури, причали та системи ППО.

Новини.LIVE також писали, що Сили оборони України 10 серпня завдали удару по нафтохімічному комбінату "Тобольскнефтехим" у Тобольську Тюменської області РФ. Підтверджено ураження центральної газофракціонуючої установки підприємства потужністю близько 6,6 млн тонн сировини на рік. За даними Генштабу, продукцію комбінату використовують, зокрема, у виробництві компонентів ракетного й авіаційного пального та матеріалів для безпілотників.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:18 Лубінець: Росія блокує дзвінки українських полонених рідним

19:12 Економіст: закриття Новоросійського порту вдарить по бюджету РФ

19:10 Київстар оновив лінійку тарифних планів: клієнти отримали знижку

18:53 Корецький: Молдова знизила тариф на транзит на 50%

18:53 Мене або люблять, або ненавидять: Полякова про критику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:42 Відчутна прохолода прийде на Харківщину: прогноз на завтра

Text

18:38 ЗСУ звільнили майже 1000 км² на Олександрівському напрямку: ефір Вечір.LIVE

18:20 Чи скасують відстрочку за контрактом у разі прориву фронту

18:00 Гроші “Зимової підтримки”: кому незабаром виплатять борги

17:51 Ріст цін на АЗС Одеси зупинився: актуальна вартість пального

19:18 Лубінець: Росія блокує дзвінки українських полонених рідним

19:12 Економіст: закриття Новоросійського порту вдарить по бюджету РФ

19:10 Київстар оновив лінійку тарифних планів: клієнти отримали знижку

18:53 Корецький: Молдова знизила тариф на транзит на 50%

18:53 Мене або люблять, або ненавидять: Полякова про критику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:42 Відчутна прохолода прийде на Харківщину: прогноз на завтра

18:20 Чи скасують відстрочку за контрактом у разі прориву фронту

18:00 Гроші “Зимової підтримки”: кому незабаром виплатять борги

17:51 Ріст цін на АЗС Одеси зупинився: актуальна вартість пального

17:30 Паливні запаси на зиму: чому урядовий план лякає експертів

22:33 Доступність укриттів в Одесі: де ховаються містяни під час атак

06:33 Відпочинок на Одещині: вартість розваг в аквапарках в серпні

8 серпня

06:33 Відпочинок у Коблевому 2026: ціни на готелі, умови та безпека

7 серпня

06:33 Відпочинок в Одесі у серпні 2026: огляд цін на житло

6 серпня

06:32 Відпочинок в Одеській Затоці у серпні: ціни для туристів

4 серпня

22:33 Підготовка до школи: скільки цього року витратять одесити

3 серпня

22:33 Вартість відпочинку в Одесі: скільки сьогодні витрачають туристи

31 липня

22:33 Росія атакує судна біля Одеси: чи буде відповідь НАТО

06:33 Скандал навколо Одеського зоопарку: в якому стані тварини

30 липня

06:33 Паливо знову дорожчає: одесити готуються економити

Text

18:38 ЗСУ звільнили майже 1000 км² на Олександрівському напрямку: ефір Вечір.LIVE

Text

12:52 ЗСУ вдарили по морській інфраструктурі РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

11 серпня
Text

18:35 У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
ЗСУ вдарили по морській інфраструктурі РФ: ефір День.LIVE

ЗСУ вдарили по морській інфраструктурі РФ: ефір День.LIVE

12 серпня 2026 р. 12:52
Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

12 серпня 2026 р. 08:00
У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

11 серпня 2026 р. 18:35
Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

11 серпня 2026 р. 13:09
Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2026 р. 08:07
Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

10 серпня 2026 р. 18:13
Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

10 серпня 2026 р. 13:20
Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

10 серпня 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації