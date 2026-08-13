Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

Польща розглядає можливість передати Україні додаткові ракети для систем ППО Patriot. У Міноборони країни зазначили, що рішення ухвалюватимуть з огляду на безпеку Польщі після недавнього інциденту з російською ракетою. Остаточне рішення щодо передачі очікується найближчими днями.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 13 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Вікторія Гриб — народна депутатка України, Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Наталія Колесніченко — старша економістка Центру економічної стратегії;

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";

Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини.

Новини.LIVE інформували, що Польща може найближчими днями передати Україні додаткові ракети для систем Patriot. У Варшаві розглядають такий крок з урахуванням власної безпеки після нещодавнього інциденту з російською ракетою. Остаточне рішення щодо передачі очікується найближчим часом.

Новини.LIVE також писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно отримати від США щонайменше 5% запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб пройти зимовий період. За його словами, для повного захисту від російських балістичних атак необхідно близько 10% американських запасів. Водночас глава держави наголосив, що українські сили нині мають лише близько 1% від необхідної кількості таких ракет.