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Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

13 серпня 2026 р. 18:26

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18:26 Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

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12:52 ЗСУ вдарили по морській інфраструктурі РФ: ефір День.LIVE

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18:35 У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

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08:07 Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

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18:26 Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський оприлюднив план на зиму: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про план тиску на Путіна: ефір Ранок.LIVE

12 серпня 2026
Text

19:34 Готовність столиці до зими та нові виклики: ефір Київський час

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18:38 ЗСУ звільнили майже 1000 км² на Олександрівському напрямку: ефір Вечір.LIVE

Польща розглядає можливість передати Україні додаткові ракети для систем ППО Patriot. У Міноборони країни зазначили, що рішення ухвалюватимуть з огляду на безпеку Польщі після недавнього інциденту з російською ракетою. Остаточне рішення щодо передачі очікується найближчими днями.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 13 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Вікторія Гриб — народна депутатка України, Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Наталія Колесніченко — старша економістка Центру економічної стратегії;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;
  • Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини.

Новини.LIVE інформували, що Польща може найближчими днями передати Україні додаткові ракети для систем Patriot. У Варшаві розглядають такий крок з урахуванням власної безпеки після нещодавнього інциденту з російською ракетою. Остаточне рішення щодо передачі очікується найближчим часом.

Новини.LIVE також писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно отримати від США щонайменше 5% запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб пройти зимовий період. За його словами, для повного захисту від російських балістичних атак необхідно близько 10% американських запасів. Водночас глава держави наголосив, що українські сили нині мають лише близько 1% від необхідної кількості таких ракет.

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18:14 Румунія повністю зупинила АЕС через обміління Дунаю

18:05 Пільги на роботі для одиноких батьків і матерів: повний перелік

18:04 Зеленський анонсував саміт "Карпатська інтеграційна ініціатива"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 Українські кадри дешевше мігрантів: різниця у кілька разів

17:54 Сили оборони уразили РЛС "Небо-У" та склади РФ

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