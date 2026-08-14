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Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

14 серпня 2026 р. 13:01

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13:01 Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Україна збере партнерів на міжнародному саміті: ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2026
Text

18:26 Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський оприлюднив план на зиму: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський заявив про план тиску на Путіна: ефір Ранок.LIVE

 

Зранку 14 серпня в порту Усть-Луга Ленінградської області під удар потрапили термінали компаній "Новатек" та "Єврохім". Також у Тверської області дрони атакували склади Wildberries. На території цього логістичного комплексу, розташованого приблизно за 150 км від Москви, виникла пожежа.

Дізнайтеся про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру День.LIVE

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";
  • Сергій Таран, політолог;
  • Юрій Костенко, народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;
  • Позивний "Атлет", офіцер медичної служби 23 ОМБр;
  • Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати;
  • Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як писали Новини.LIVE раніше, у ніч проти 14 серпня територія Російської Федерації зазнала масштабної атаки ударних безпілотників. Внаслідок цього у Росії зупинили аеропорти, а в морському порту Усть-Луга спалахнула пожежа. 

Також ми писали, що зранку 14 серпня безпілотник порушив повітряний простір Латвії. Його довелося збивати авіації НАТО. Детально про інцидент буде повідомлено згодом. 

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13:33 Лавров: перемирʼя по лінії бойового зіткнення в Україні не буде

13:28 Посада посла у США вільна: політики відмовляють Зеленському

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:24 Новоросійськ під ударом: російський флот втрачає кораблі

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