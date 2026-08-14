Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

Зранку 14 серпня в порту Усть-Луга Ленінградської області під удар потрапили термінали компаній "Новатек" та "Єврохім". Також у Тверської області дрони атакували склади Wildberries. На території цього логістичного комплексу, розташованого приблизно за 150 км від Москви, виникла пожежа.

Дізнайтеся про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру День.LIVE

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";

Сергій Таран, політолог;

Юрій Костенко, народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;

Позивний "Атлет", офіцер медичної служби 23 ОМБр;

Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати;

Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як писали Новини.LIVE раніше, у ніч проти 14 серпня територія Російської Федерації зазнала масштабної атаки ударних безпілотників. Внаслідок цього у Росії зупинили аеропорти, а в морському порту Усть-Луга спалахнула пожежа.

Також ми писали, що зранку 14 серпня безпілотник порушив повітряний простір Латвії. Його довелося збивати авіації НАТО. Детально про інцидент буде повідомлено згодом.