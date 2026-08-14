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Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

14 серпня 2026 р. 18:22

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18:22 Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Україна збере партнерів на міжнародному саміті: ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2026
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18:26 Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський оприлюднив план на зиму: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський заявив про план тиску на Путіна: ефір Ранок.LIVE

12 серпня 2026
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19:34 Готовність столиці до зими та нові виклики: ефір Київський час

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18:38 ЗСУ звільнили майже 1000 км² на Олександрівському напрямку: ефір Вечір.LIVE

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12:52 ЗСУ вдарили по морській інфраструктурі РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

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18:22 Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна збере партнерів на міжнародному саміті: ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2026
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18:26 Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський оприлюднив план на зиму: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Учасники обговорили потреби Сил оборони в озброєнні та фінансуванні на осінньо-зимовий період. Також розвідка доповіла про плани Росії, у відповідь на які Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 14 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Павло Себастьянович — громадський діяч, підприємець, автор книги "Жити в Україні";
  • Катерина Рошук — політологиня, власниця онлайн-медіа "Букви";
  • Регіна Харченко — в. о. міського голови Запоріжжя;
  • Павло Розенко — віцепрем’єр-міністр України у 2016–2019 роках, експерт із економічної та соціальної політики;
  • Олександр Левченко — дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках;
  • Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;
  • Богдан Мочульський — п’ятиразовий чемпіон світу;
  • Дар’я Гончаренко — дворазова чемпіонка світу з джиу-джитсу.

Новини.LIVE інформували, що 14 серпня 2026 року Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили потреби Сил оборони на осінньо-зимовий період. Окрему увагу приділили розвитку озброєння, прискоренню виробництва ударних засобів і нових систем захисту. Розвідка також доповіла про плани Росії, у відповідь на які Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи.

Новини.LIVE також писали, що Росія щодоби скидає на прифронтові українські громади близько 220 керованих авіабомб. Нічна атака 14 серпня забрала життя трьох людей, серед яких дитина, ще понад два десятки людей постраждали. Зеленський закликав посилити тиск на виробників російської зброї та постачальників іноземних компонентів.

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18:20 Масове скасування броні з 1 вересня: що насправді ухвалив Кабмін

18:17 На Франківщині затримали офіцера ТЦК, який побив підлеглого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:11 Білецький із військовими вшанував Євгена Коновальця у Києві

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