Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Учасники обговорили потреби Сил оборони в озброєнні та фінансуванні на осінньо-зимовий період. Також розвідка доповіла про плани Росії, у відповідь на які Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 14 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Павло Себастьянович — громадський діяч, підприємець, автор книги "Жити в Україні";

Катерина Рошук — політологиня, власниця онлайн-медіа "Букви";

Регіна Харченко — в. о. міського голови Запоріжжя;

Павло Розенко — віцепрем’єр-міністр України у 2016–2019 роках, експерт із економічної та соціальної політики;

Олександр Левченко — дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках;

Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;

Богдан Мочульський — п’ятиразовий чемпіон світу;

Дар’я Гончаренко — дворазова чемпіонка світу з джиу-джитсу.

Новини.LIVE інформували, що 14 серпня 2026 року Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили потреби Сил оборони на осінньо-зимовий період. Окрему увагу приділили розвитку озброєння, прискоренню виробництва ударних засобів і нових систем захисту. Розвідка також доповіла про плани Росії, у відповідь на які Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи.

Новини.LIVE також писали, що Росія щодоби скидає на прифронтові українські громади близько 220 керованих авіабомб. Нічна атака 14 серпня забрала життя трьох людей, серед яких дитина, ще понад два десятки людей постраждали. Зеленський закликав посилити тиск на виробників російської зброї та постачальників іноземних компонентів.