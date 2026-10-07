Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час arrow
Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

07 жовтня 2026 р. 19:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:00 Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

Text

18:08 Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 У п'яти областях України зникло світло після атак РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Масований обстріл України - наслідки та руйнування: ефір Ранок.LIVE

6 жовтня 2026
Text

17:50 Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Українців попередили про відключення світла: ефір День.LIVE

Text

08:00 Удари України вглиб Росії посиляться: ефір Ранок.LIVE

5 жовтня 2026
Text

18:26 Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:24 РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готова до тристоронньої зустрічі зі США та РФ: ефір Ранок.LIVE

Text

19:00 Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

Text

18:08 Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 У п'яти областях України зникло світло після атак РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Масований обстріл України - наслідки та руйнування: ефір Ранок.LIVE

6 жовтня 2026
Text

17:50 Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" говоритимуть про загрози для столиці на тлі можливих нових ударів. Обговорять, що може статися у разі атак на мости та критичну інфраструктуру, наскільки серйозними можуть бути відключення світла та як це вплине на життя міста. Також йтиметься про те, як Київ готується уникнути транспортного й енергетичного колапсу та забезпечити стабільну роботу столиці.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі теми будуть:

  • Олександр Гречко — співзасновник ГО "Пасажири Києва";
  • Андрій Корецький — доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд;
  • Микола Віхарєв — архітектор, керівник та засновник VIHAREV architects and engineers;
  • Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;
  • Оксана Савчук — народна депутатка, членкиня Комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури;
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

  • Транспортний колапс у Києві. Якою є справжня загроза для мостів? Як людям справлятися з доїздом між берегами? Чому місто погрузло в заторах? Ідеї про водний транспорт та понтонні переправи;
  • Світло. Київ знову живе в режимі щоденних графіків відключень;
  • Укриття. Де гроші? Що змінилось з наявністю захисту для населення.

Новини.LIVE інформували, що російський нічний обстріл Києва 7 жовтня 2026 року знищив головний склад мережі "АТЛ Автосервіс" із запасами автотоварів. У компанії зазначили, що всі співробітники вціліли, а магазини та СТО продовжують працювати. Через втрату хабу мережа перебудовує логістику, а клієнтів попереджають про тимчасові обмеження асортименту.

Новини.LIVE також писали, що у Дарницькому районі Києва внаслідок нічної атаки РФ загинули двоє охоронців гаражного кооперативу. Уламки зруйнували територію кооперативу та спричинили займання автомобілів, ще двох людей вдалося врятувати. В інших районах столиці також зафіксували падіння уламків, а в Подільському районі ракета влучила у складську будівлю.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

19:10 Майже 93 млн грн переплат: чому українцям мають повернути гроші

Text

19:00 Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

Репортаж

18:50 У МЗС пояснили непорозуміння з Сеулом через полонених КНДР

18:38 Киянам прогнозують до +23 °С: якою буде погода завтра

18:31 Тепло та слабкий туман: погода на Харківщині завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 Нові виплати через Дію: яку допомогу зможуть отримати батьки

18:20 Литва не дасть захист українцям, які не на військовому обліку

Text

18:08 Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

Репортаж

17:55 Удар РФ по Прилуках: кількість загиблих зросла до 18 людей

17:50 Російська атака по Києву знищила десятки тисяч книг "Книголаву"

Ексклюзив

19:10 Майже 93 млн грн переплат: чому українцям мають повернути гроші

Репортаж

18:50 У МЗС пояснили непорозуміння з Сеулом через полонених КНДР

18:38 Киянам прогнозують до +23 °С: якою буде погода завтра

18:31 Тепло та слабкий туман: погода на Харківщині завтра

18:25 Нові виплати через Дію: яку допомогу зможуть отримати батьки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:20 Литва не дасть захист українцям, які не на військовому обліку

Репортаж

17:55 Удар РФ по Прилуках: кількість загиблих зросла до 18 людей

17:50 Російська атака по Києву знищила десятки тисяч книг "Книголаву"

Ексклюзив

17:49 Стан Одеської затоки: що загрожує узбережжю та містянам

17:42 Абсолютно свідомий терор: Зеленський про удар РФ по Прилуках

06:33 Росіяни запускають дрони по собаках: вихованці одеського центру адопції

3 жовтня

06:33 Незламна Одеса: що може змусити людей виїхати з рідного міста

1 жовтня

06:33 День захисників і захисниць: що одесити бажають українським військовим

30 вересня
Репортаж

21:33 Скільки коштують продукти на одеських ринках: актуальні ціни

29 вересня

22:33 Удари по дата-центрах та провайдерах: чи зможуть одесити без інтернету

25 вересня

22:33 Доля Одеського морвокзалу: що має бути на його місці

06:33 Екологічні наслідки війни для Чорного моря та Одеського узбережжя

24 вересня

06:33 Нові переговори Трампа і Зеленського: що очікують одесити

23 вересня

22:33 Продукти в одеських магазинах: що відбувається з цінами

21 вересня

22:33 Оксамитовий сезон в Одесі: скільки коштує відпочинок удвох

Text

19:00 Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

Text

18:08 Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 У п'яти областях України зникло світло після атак РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Масований обстріл України - наслідки та руйнування: ефір Ранок.LIVE

6 жовтня
Text

17:50 Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

07 жовтня 2026 р. 18:08
У п'яти областях України зникло світло після атак РФ: ефір День.LIVE

У п'яти областях України зникло світло після атак РФ: ефір День.LIVE

07 жовтня 2026 р. 13:04
Масований обстріл України - наслідки та руйнування: ефір Ранок.LIVE

Масований обстріл України - наслідки та руйнування: ефір Ранок.LIVE

07 жовтня 2026 р. 08:00
Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

06 жовтня 2026 р. 17:50
Українців попередили про відключення світла: ефір День.LIVE

Українців попередили про відключення світла: ефір День.LIVE

06 жовтня 2026 р. 13:14
Удари України вглиб Росії посиляться: ефір Ранок.LIVE

Удари України вглиб Росії посиляться: ефір Ранок.LIVE

06 жовтня 2026 р. 08:00
Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

05 жовтня 2026 р. 18:26
РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

05 жовтня 2026 р. 13:24

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації