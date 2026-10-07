Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" говоритимуть про загрози для столиці на тлі можливих нових ударів. Обговорять, що може статися у разі атак на мости та критичну інфраструктуру, наскільки серйозними можуть бути відключення світла та як це вплине на життя міста. Також йтиметься про те, як Київ готується уникнути транспортного й енергетичного колапсу та забезпечити стабільну роботу столиці.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі теми будуть:

Олександр Гречко — співзасновник ГО "Пасажири Києва";

Андрій Корецький — доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд;

Микола Віхарєв — архітектор, керівник та засновник VIHAREV architects and engineers;

Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;

Оксана Савчук — народна депутатка, членкиня Комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури;

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

Транспортний колапс у Києві. Якою є справжня загроза для мостів? Як людям справлятися з доїздом між берегами? Чому місто погрузло в заторах? Ідеї про водний транспорт та понтонні переправи;

Світло. Київ знову живе в режимі щоденних графіків відключень;

Укриття. Де гроші? Що змінилось з наявністю захисту для населення.

Новини.LIVE інформували, що російський нічний обстріл Києва 7 жовтня 2026 року знищив головний склад мережі "АТЛ Автосервіс" із запасами автотоварів. У компанії зазначили, що всі співробітники вціліли, а магазини та СТО продовжують працювати. Через втрату хабу мережа перебудовує логістику, а клієнтів попереджають про тимчасові обмеження асортименту.

Новини.LIVE також писали, що у Дарницькому районі Києва внаслідок нічної атаки РФ загинули двоє охоронців гаражного кооперативу. Уламки зруйнували територію кооперативу та спричинили займання автомобілів, ще двох людей вдалося врятувати. В інших районах столиці також зафіксували падіння уламків, а в Подільському районі ракета влучила у складську будівлю.