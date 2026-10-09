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В Україні запровадили аварійні відключення світла: ефір День.LIVE

В Україні запровадили аварійні відключення світла: ефір День.LIVE

09 жовтня 2026 р. 13:08

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08:00 Масований обстріл України - наслідки та руйнування: ефір Ранок.LIVE

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13:08 В Україні запровадили аварійні відключення світла: ефір День.LIVE

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Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, керівник дослідницьких програм Недержавного аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень" Юрій Олійник, політичний і громадський діяч Микола Томенко, керівник та співзасновник навчального центру Global Drone Academy Антон Векленко, нардепка Ірина Борзова та політолог Антон Малеєв.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що російські удари ускладнили ситуацію в енергосистемі України, внаслідок чого у частині регіонів запроваджують аварійні відключення, під час яких погодинні графіки не діють. 

Як писали Новини.LIVE, 9 жовтня перебої з електропостачанням зафіксували у семи областях України та Києві. Енергетики закликають українців користуватися потужними електроприладами переважно вдень.

Крім того, в окремих регіонах застосували аварійні знеструмлення. Наразі ситуація в енергосистемі України залишається складною. Фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання. 

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13:00 Близько години до лівого берега: кияни скаржаться на великі затори

12:55 У Польщі сталася серія нападів: частину шкіл закривають

12:40 Нова міграційна політика ЄС: де можуть з’явитися центри депортації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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