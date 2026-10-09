Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, керівник дослідницьких програм Недержавного аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень" Юрій Олійник, політичний і громадський діяч Микола Томенко, керівник та співзасновник навчального центру Global Drone Academy Антон Векленко, нардепка Ірина Борзова та політолог Антон Малеєв.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що російські удари ускладнили ситуацію в енергосистемі України, внаслідок чого у частині регіонів запроваджують аварійні відключення, під час яких погодинні графіки не діють.

Як писали Новини.LIVE, 9 жовтня перебої з електропостачанням зафіксували у семи областях України та Києві. Енергетики закликають українців користуватися потужними електроприладами переважно вдень.

Крім того, в окремих регіонах застосували аварійні знеструмлення. Наразі ситуація в енергосистемі України залишається складною. Фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.