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Росія вдарила по Краматорську, десятки загиблих: ефір День.LIVE

Росія вдарила по Краматорську, десятки загиблих: ефір День.LIVE

08 жовтня 2026 р. 13:12

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13:12 Росія вдарила по Краматорську, десятки загиблих: ефір День.LIVE

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13:04 У п'яти областях України зникло світло після атак РФ: ефір День.LIVE

Російські війська вранці 8 жовтня завдали смертоносного удару по Краматорську Донецької області. Станом на 11:00 відомо про 12 загиблих, ще 13 людей отримали тяжкі поранення, а на місці атаки повністю згоріла маршрутка.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

  • Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;
  • Степан Якимʼяк, капітан 1 рангу у відставці, учасник російсько-української війни, кандидат військових наук, доцент;
  • Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
  • Дмитро Соломчук, народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики;
  • Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України", військовослужбовець ЗСУ;
  • Олександр Жовтан, адвокат, співзасновник та старший партнер АО "РЕСПОНД".

Ми писали, що на місці російського удару в Краматорську згоріла маршрутка. Місцева влада засудила чергову атаку окупаційних військ та закликала цивільних мешканців області якнайшвидше виїжджати до безпечніших регіонів.

Новини.LIVE інформували, що Краматорськ регулярно потерпає від жорстоких атак російських військ. Нещодавно FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульної поліції, внаслідок чого троє правоохоронців отримали поранення.

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13:06 УБД можуть отримати додатковий статус: які переваги він надає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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