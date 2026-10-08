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Головна arrow Відео arrow Долар по 45, ціни та масштабний виїзд з міст: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем arrow
Долар по 45, ціни та масштабний виїзд з міст: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

Долар по 45, ціни та масштабний виїзд з міст: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

08 жовтня 2026 р. 20:49

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20:49 Долар по 45, ціни та масштабний виїзд з міст: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

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17:30 Зеленський розповів, як змусити Путіна до переговорів: ефір Вечір.LIVE

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13:12 Росія вдарила по Краматорську, десятки загиблих: ефір День.LIVE

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08:00 ЄС погодив масштабні санкції проти РФ - 1600 людей та компаній: ефір Ранок.LIVE

7 жовтня 2026
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19:00 Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

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18:08 Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

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13:04 У п'яти областях України зникло світло після атак РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Масований обстріл України - наслідки та руйнування: ефір Ранок.LIVE

6 жовтня 2026
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17:50 Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Українців попередили про відключення світла: ефір День.LIVE

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20:49 Долар по 45, ціни та масштабний виїзд з міст: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

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17:30 Зеленський розповів, як змусити Путіна до переговорів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Росія вдарила по Краматорську, десятки загиблих: ефір День.LIVE

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08:00 ЄС погодив масштабні санкції проти РФ - 1600 людей та компаній: ефір Ранок.LIVE

7 жовтня 2026
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19:00 Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

Олексій Кущ, економіст і фінансовий аналітик, разом із ведучим Віталієм Прудиусом обговорять стан української економіки, прогноз курсу долара та ризики зупинки будівельних проєктів через подорожчання імпортного металу.

Про це та не тільки дивіться в інтерв'ю "Світ на зламі" з Олексієм Кущем для Новини.LIVE.

Головні теми розмови

  • Удари РФ по Києву
  • Атаки по енергетиці попереду. Чого чекати у жовтні?
  • Йде нова хвиля внутрішнього переміщення населення
  • Ризик блекауту, резервна генерація та житлова криза
  • Залізниця в кризі. Імпорт металу
  • Оренда житла, допомога переселенцям і закриті кордони
  • Історичний рекорд. Долар по 45
  • Фінансові резерви, блокування платежів громад і затримки зарплат
  • Мінімальна пенсія 6500 гривень і перегляд бюджету на 2027 рік

Як повідомляли Новини.LIVE, курс долара в Україні до кінця року може залишатися на рівні 45–46 гривень. Експерт Володимир Власюк зазначив, що різкого обвалу гривні не очікується, а важливим фактором стабільності валютного ринку є міжнародні резерви України.

Також Новини.LIVE писали, що у Києві тимчасово зупиняли рух поїздів метро через зниження напруги. На синій та зеленій лініях рух поступово відновлювали зі збільшеними інтервалами, тоді як червона лінія залишалася без сполучення.

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20:49 Діятимуть цілодобово: графіки відключень світла на завтра

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20:49 Долар по 45, ціни та масштабний виїзд з міст: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

20:08 Місце для авто у дворі багатоповерхівки: чи можна закріпити його за собою

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20:49 Діятимуть цілодобово: графіки відключень світла на завтра

20:08 Місце для авто у дворі багатоповерхівки: чи можна закріпити його за собою

20:05 Конфлікт із ТЦК: перевірка документів закінчилася наїздом на військового комісара

20:00 Резерв+ поки недосяжний: що це за помилка та як усунути для входу

19:58 Буданов: Путін свідомо знищує людей і міста на Донбасі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:57 У Києві під удар РФ потрапив важливий енергооб'єкт

19:43 У Бердичеві в гімназії вибухнула граната, яку принесла школярка

19:41 Зимовий час в Україні: дата переведення годинників і поради

19:30 Німеччина продовжила тимчасовий захист українців, але з умовою: що нового

19:25 Майно боржника продали на торгах: хто отримає гроші

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06:33 Незламна Одеса: що може змусити людей виїхати з рідного міста

1 жовтня

06:33 День захисників і захисниць: що одесити бажають українським військовим

30 вересня
Репортаж

21:33 Скільки коштують продукти на одеських ринках: актуальні ціни

29 вересня

22:33 Удари по дата-центрах та провайдерах: чи зможуть одесити без інтернету

25 вересня

22:33 Доля Одеського морвокзалу: що має бути на його місці

06:33 Екологічні наслідки війни для Чорного моря та Одеського узбережжя

24 вересня

06:33 Нові переговори Трампа і Зеленського: що очікують одесити

23 вересня

22:33 Продукти в одеських магазинах: що відбувається з цінами

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20:49 Долар по 45, ціни та масштабний виїзд з міст: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

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17:30 Зеленський розповів, як змусити Путіна до переговорів: ефір Вечір.LIVE

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13:12 Росія вдарила по Краматорську, десятки загиблих: ефір День.LIVE

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08:00 ЄС погодив масштабні санкції проти РФ - 1600 людей та компаній: ефір Ранок.LIVE

7 жовтня
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19:00 Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

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08 жовтня 2026 р. 08:00
Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

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