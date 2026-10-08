Олексій Кущ, економіст і фінансовий аналітик, разом із ведучим Віталієм Прудиусом обговорять стан української економіки, прогноз курсу долара та ризики зупинки будівельних проєктів через подорожчання імпортного металу.

Про це та не тільки дивіться в інтерв'ю "Світ на зламі" з Олексієм Кущем для Новини.LIVE.

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Як повідомляли Новини.LIVE, курс долара в Україні до кінця року може залишатися на рівні 45–46 гривень. Експерт Володимир Власюк зазначив, що різкого обвалу гривні не очікується, а важливим фактором стабільності валютного ринку є міжнародні резерви України.

Також Новини.LIVE писали, що у Києві тимчасово зупиняли рух поїздів метро через зниження напруги. На синій та зеленій лініях рух поступово відновлювали зі збільшеними інтервалами, тоді як червона лінія залишалася без сполучення.