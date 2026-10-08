Зеленський розповів, як змусити Путіна до переговорів: ефір Вечір.LIVE

Володимир Зеленський закликав США допомогти Україні посилити контроль над повітряним простором. Він також закликав розширити доступ України до можливостей Starlink. Президент зазначив, що перевага в повітрі може змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 8 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;

Ігор Терехов — міський голова Харкова;

Ярослав Захарченко — прокурор Київської прокуратури у 2014-2025 роках, почесний голова Всеукраїнської громадської організації "Правова рівність";

Валерій Димов — політолог;

Богдан Долінце — експерт з питань авіаційного ринку;

Сергій Фурса — економіст, фінансист;

Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";

Масі Найєм — адвокат;

Ілля Котов — кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;

Руслан Рохов — політтехнолог.

Новини.LIVE інформували, що 8 жовтня 2026 року українська делегація вирушає до США для нового раунду переговорів з американськими партнерами. Зустрічі заплановані на 9 та 10 жовтня, зокрема можливі переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Серед тем — підготовка тристоронньої зустрічі України, США та Росії, яку можуть провести наприкінці жовтня в Абу-Дабі.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський заявив, що США та Дональд Трамп можуть посилити тиск на Путіна. Президент наголосив, що для припинення війни потрібні спільні та скоординовані дії союзників. За його словами, посилення тиску має допомогти скоротити кількість жертв і створити умови для завершення війни.