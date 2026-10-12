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Україна відповість на російські удари по енергетиці: ефір День.LIVE

Україна відповість на російські удари по енергетиці: ефір День.LIVE

12 жовтня 2026 р. 13:14

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7 жовтня 2026
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19:00 Транспортний колапс, удари по мостах та світлу: ефір Київський час

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13:14 Україна відповість на російські удари по енергетиці: ефір День.LIVE

Text

07:29 Зеленський відповів на енергетичне перемирʼя Трампа: ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2026
Text

17:59 Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 В Україні запровадили аварійні відключення світла: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський доручив СБУ підготувати відплату РФ за Краматорськ і Прилуки: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали експерт з енергетики, економіки та реформ Максим Гардус, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності "Львівської політехніки" Оксана Юринець, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, адвокат Сергій Старенький, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, політолог Ігор Попов та керівник дослідницьких програм Недержавного аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень" Юрій Олійник.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву Президента Володимира Зеленського, що Україна відповість на російські удари по енергетиці. За його словами, Росія щоденно атакує українські енергетичні об'єкти, використовуючи зиму як зброю, що впливає на мільйони людей.

Тим часом Путін намагається представити російські НПЗ як компенсацію за скорочення світових поставок нафти через кризи в Ормузькій протоці та на Близькому Сході.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп допоможе Україні досягти домовленостей про припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, Зеленський закликав не покладати на Київ відповідальність за затягування війни. Він наголосив, що зупинити Путіна значно складніше, ніж чинити тиск на Україну.

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13:06 Ветерани можуть отримати до 20 000 грн: як оформити компенсацію

13:00 Грошова допомога від ФРН: кому з українців гарантують 19 000 грн

12:57 Знеструмлення через бойові дії та негоду: стан енергосистеми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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