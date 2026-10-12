Гостями ефіру День.LIVE стали експерт з енергетики, економіки та реформ Максим Гардус, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності "Львівської політехніки" Оксана Юринець, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, адвокат Сергій Старенький, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, політолог Ігор Попов та керівник дослідницьких програм Недержавного аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень" Юрій Олійник.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву Президента Володимира Зеленського, що Україна відповість на російські удари по енергетиці. За його словами, Росія щоденно атакує українські енергетичні об'єкти, використовуючи зиму як зброю, що впливає на мільйони людей.

Тим часом Путін намагається представити російські НПЗ як компенсацію за скорочення світових поставок нафти через кризи в Ормузькій протоці та на Близькому Сході.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп допоможе Україні досягти домовленостей про припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, Зеленський закликав не покладати на Київ відповідальність за затягування війни. Він наголосив, що зупинити Путіна значно складніше, ніж чинити тиск на Україну.