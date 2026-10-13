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Україну не попередили про запуск балістики по Києву: ефір Вечір.LIVE

Україну не попередили про запуск балістики по Києву: ефір Вечір.LIVE

13 жовтня 2026 р. 18:26

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18:26 Україну не попередили про запуск балістики по Києву: ефір Вечір.LIVE

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07:29 Зеленський відповів на енергетичне перемирʼя Трампа: ефір Ранок.LIVE

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17:59 Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

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18:26 Україну не попередили про запуск балістики по Києву: ефір Вечір.LIVE

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13:37 Росія б’є по Україні з різних напрямків: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оприлюднив втрати РФ на війні: ефір Ранок.LIVE

12 жовтня 2026
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18:16 Зеленський заявив про ризик зернової кризи за кілька місяців: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Україна відповість на російські удари по енергетиці: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери не попередили Україну про запуск російських балістичних ракет, які атакували Київ увечері 12 жовтня. За словами глави держави, ракети влучили в цивільну інфраструктуру, а своєчасні розвідувальні дані про такі запуски допомогли б врятувати життя людей.

Про це та інше говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 13 жовтня, повідомив портал Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

  • Олександр Півненко — командувач Національної гвардії України;
  • Олег Устенко — економіст, радник Президента України у 2019–2024 роках;
  • Вадим Івченко — народний депутат України від партії "Батьківщина", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Ірина Никорак — народна депутатка України від партії "Європейська Солідарність", голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій;
  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Андрій Гевко — віцепрезидент Теплоенергетичного кластеру України;
  • Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи;Ольга Голубовська — заслужена лікарка України, лікарка-інфекціоністка.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що радник Президента України Дмитро Литвин прокоментував публікацію американського видання про нібито новий мирний план. Він назвав матеріал непоганим піаром американської сторони. За словами Литвина, оприлюднені пропозиції відображають погляди лише частини делегації США, а не спільну позицію учасників переговорів.

Також Новини.LIVE писав, що Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів Росії. У Курській області уражено ремонтну базу ракетних комплексів "Іскандер-М", а на Брянщині — радіолокаційну станцію. Крім того, українські військові атакували склади пального та боєприпасів на окупованій Луганщині.

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