Володимир Зеленський 12 жовтня попередив про можливу кризу із зерном у світі протягом найближчих 2–3 місяців. За його словами, наразі увага зосереджена на дизельному пальному, тоді як потенційні проблеми із зерном залишаються поза широким обговоренням. Глава держави також порушив питання співпраці України зі США у сфері постачання дизельного пального.

Про ці та інші актуальні теми говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";

Тарас Загородній — керуючий партнер Національної антикризової групи;

Богдан Кицак — народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку;

Костянтин Матвієнко — політичний експерт;

Дмитро Калько — член громадської ради КМВА, адвокат, правозахисник;

Галина Янченко — народна депутатка від партії "Слуга Народу", членкиня Комітету з питань економічного розвитку;

Павло Розенко — віцепрем’єр-міністр України у 2016–2019 роках, експерт з економічної та соціальної політики;

Валерій Романенко — експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 жовтня Володимир Зеленський наголосив, що Україна здатна протидіяти подальшому загостренню з боку Росії та не залишатиме без відповіді атаки на енергетичні об’єкти. Президент також висловився щодо ймовірності домовленостей про припинення ударів по енергетиці, ризику дефіциту продовольства у найближчі місяці та становища в окупованих Олешках.

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 жовтня Володимир Зеленський наголосив, що відповідальність за продовження війни не можна покладати на Україну. Президент зазначив, що міжнародній спільноті складніше домогтися зупинки Володимира Путіна, ніж чинити тиск на українську сторону.