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Зеленський заявив про ризик зернової кризи за кілька місяців: ефір Вечір.LIVE

Зеленський заявив про ризик зернової кризи за кілька місяців: ефір Вечір.LIVE

12 жовтня 2026 р. 18:16

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18:16 Зеленський заявив про ризик зернової кризи за кілька місяців: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Україна відповість на російські удари по енергетиці: ефір День.LIVE

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9 жовтня 2026
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17:59 Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

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13:08 В Україні запровадили аварійні відключення світла: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський доручив СБУ підготувати відплату РФ за Краматорськ і Прилуки: ефір Ранок.LIVE

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17:30 Зеленський розповів, як змусити Путіна до переговорів: ефір Вечір.LIVE

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13:12 Росія вдарила по Краматорську, десятки загиблих: ефір День.LIVE

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08:00 ЄС погодив масштабні санкції проти РФ - 1600 людей та компаній: ефір Ранок.LIVE

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18:16 Зеленський заявив про ризик зернової кризи за кілька місяців: ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Україна відповість на російські удари по енергетиці: ефір День.LIVE

Text

07:29 Зеленський відповів на енергетичне перемирʼя Трампа: ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2026
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17:59 Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

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13:08 В Україні запровадили аварійні відключення світла: ефір День.LIVE

Володимир Зеленський 12 жовтня попередив про можливу кризу із зерном у світі протягом найближчих 2–3 місяців. За його словами, наразі увага зосереджена на дизельному пальному, тоді як потенційні проблеми із зерном залишаються поза широким обговоренням. Глава держави також порушив питання співпраці України зі США у сфері постачання дизельного пального. 

Про ці та інші актуальні теми говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

  • Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";
  • Тарас Загородній — керуючий партнер Національної антикризової групи;
  • Богдан Кицак — народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку;
  • Костянтин Матвієнко — політичний експерт;
  • Дмитро Калько — член громадської ради КМВА, адвокат, правозахисник;
  • Галина Янченко — народна депутатка від партії "Слуга Народу", членкиня Комітету з питань економічного розвитку;
  • Павло Розенко — віцепрем’єр-міністр України у 2016–2019 роках, експерт з економічної та соціальної політики;
  • Валерій Романенко — експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 жовтня Володимир Зеленський наголосив, що Україна здатна протидіяти подальшому загостренню з боку Росії та не залишатиме без відповіді атаки на енергетичні об’єкти. Президент також висловився щодо ймовірності домовленостей про припинення ударів по енергетиці, ризику дефіциту продовольства у найближчі місяці та становища в окупованих Олешках.

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 жовтня Володимир Зеленський наголосив, що відповідальність за продовження війни не можна покладати на Україну. Президент зазначив, що міжнародній спільноті складніше домогтися зупинки Володимира Путіна, ніж чинити тиск на українську сторону.

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18:20 Батьків дітей з інвалідністю пропонують позбавити відстрочки

18:15 Виплати військовим після поранення: у Міноборони ухвалили важливі зміни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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