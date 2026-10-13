У ніч на 13 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використовуючи балістичні ракети, ударні дрони та баражуючі боєприпаси. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та інших містах. Сили ППО знешкодили 88 зі 108 ворожих дронів, але зафіксовано влучання на 17 локаціях.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 13 жовтня.

Гості ефіру:

Олег Саркіц — експерт з геоекономіки;

Катерина Поп — речниця Київської міської військової адміністрації;

Володимир Біцак — директор Аналітичного центра Форпост24, депутат Сумської районної Ради;

Олексій Якубін — кандидат політичних наук;

Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник;

Олексій Леонов — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації;

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська атакували навчальний заклад у центрі Рівного. Внаслідок удару є поранені та руйнування. На місці події працювали відповідні служби, які ліквідовували наслідки атаки.

Також Новини.LIVE писали про російську атаку на Київ і Київську область, унаслідок якої загинула одна людина та є поранені. У столиці й регіоні зафіксували наслідки обстрілу.