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Росія б’є по Україні з різних напрямків: ефір День.LIVE

Росія б’є по Україні з різних напрямків: ефір День.LIVE

13 жовтня 2026 р. 13:37

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13:37 Росія б’є по Україні з різних напрямків: ефір День.LIVE

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17:30 Зеленський розповів, як змусити Путіна до переговорів: ефір Вечір.LIVE

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13:37 Росія б’є по Україні з різних напрямків: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оприлюднив втрати РФ на війні: ефір Ранок.LIVE

12 жовтня 2026
Text

18:16 Зеленський заявив про ризик зернової кризи за кілька місяців: ефір Вечір.LIVE

Text

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07:29 Зеленський відповів на енергетичне перемирʼя Трампа: ефір Ранок.LIVE

У ніч на 13 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використовуючи балістичні ракети, ударні дрони та баражуючі боєприпаси. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та інших містах. Сили ППО знешкодили 88 зі 108 ворожих дронів, але зафіксовано влучання на 17 локаціях.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 13 жовтня.

Гості ефіру:

  • Олег Саркіц — експерт з геоекономіки;
  • Катерина Поп — речниця Київської міської військової адміністрації;
  • Володимир Біцак — директор Аналітичного центра Форпост24, депутат Сумської районної Ради;
  • Олексій Якубін — кандидат політичних наук;
  • Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник;
  • Олексій Леонов — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська атакували навчальний заклад у центрі Рівного. Внаслідок удару є поранені та руйнування. На місці події працювали відповідні служби, які ліквідовували наслідки атаки.

Також Новини.LIVE писали про російську атаку на Київ і Київську область, унаслідок якої загинула одна людина та є поранені. У столиці й регіоні зафіксували наслідки обстрілу. 

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13:35 Зеленський: партнери не попередили про пуски ракет по Києву

13:15 Як стати на облік, якщо даних взагалі немає у системі Резерв+

13:10 Рада відтермінувала запуск еАкцизу до липня 2027 року

13:08 Рада викликала Кличка для пояснень щодо підготовки Києва до зими

13:05 Подарунковий сертифікат від компанії: коли доведеться сплатити податки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:03 У чотирьох областях є нові знеструмлення після обстрілів РФ

13:00 Безробітні отримають по 10 800 грн: умови програми UHF

12:48 Смерть 5-річного хлопчика в Одесі: анестезіологу оголосили підозру

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