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Британія надасть Україні більше ракет Storm Shadow: ефір Ранок.LIVE

Британія надасть Україні більше ракет Storm Shadow: ефір Ранок.LIVE

16 жовтня 2026 р. 08:00

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08:00 Британія надасть Україні більше ракет Storm Shadow: ефір Ранок.LIVE

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17:14 Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

14 жовтня 2026
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18:29 Зеленський проведе переговори в Лондоні: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Британія надасть Україні більше ракет Storm Shadow: ефір Ранок.LIVE

15 жовтня 2026
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20:00 Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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17:14 Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

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13:20 ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

За інформацією співрозмовників Bloomberg, питання постачання додаткових ракет Storm Shadow обговорювали під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з британським прем’єром Енді Бернемом у Лондоні. Велика Британія, за даними джерел видання, виступає за продовження українських ударів по території Росії, розглядаючи їх як спосіб протидії російським атакам.

Про це та інше говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні важливі події й теми в Україні та світі обговорюватимуть:

  • Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна";
  • Вадим Гречківський — адвокат;
  • Леся Забуранна — народна депутатка від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради з питань бюджету;
  • Андрій Кривущенко — офіцер батальйону "Свобода" 23-го штурмового полку "Р.У.Г." Корпусу НГУ "Хартія";
  • Олена Шуляк — голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Петро Олещук — політолог;
  • Руслан Рохов — політтехнолог;
  • Андрій Магера — експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК;
  • Юлія Чудновець — PR-директорка групи компаній "Епіцентр".

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Велика Британія оголосила про виділення 45 млн фунтів стерлінгів (близько 58,5 млн доларів) на ракети протиповітряної оборони для України та намір прискорити їх передачу. Про це британський уряд заявив напередодні запланованого на 14 жовтня візиту Володимира Зеленського до Лондона, водночас закликавши партнерів посилити санкційний тиск на Росію.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 жовтня Зеленський повідомив про посилення української протиповітряної оборони, зокрема збільшення кількості турелей і спеціальних груп, які протидіють російським дронам типу "Шахед". Також Україна готує нові контракти на постачання систем ППО та ракет до них.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Повістка без вручення: суд визнав дії ТЦК незаконними

07:25 Колекційні долари: за скільки українці продають купюри з рідкісним номером

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