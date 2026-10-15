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Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

15 жовтня 2026 р. 17:14

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Гостями ефіру Вечір.LIVE стали економіст Олексій Кущ, міністр палива та енергетики України 2005-2006 років Іван Плачков, співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе, експерт з "Центру Відносини США-Україна" Андрій Добрянський, нардеп Володимир Крейденко, нардеп Михайло Цимбалюк, віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джиджора, радник ОП Сергій Лещенко.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 15 жовтня український лідер Володимир Зеленський разом з делегацією прибув до столиці Бельгії для участі в засіданні Європейської ради та серії критично важливих перемовин із ключовими союзниками.

Президент планує узгодити з європейськими партнерами конкретні кроки для посилення тиску на Росію та розширення оборонної допомоги.

Окремою важливою подією стане аудієнція Зеленського у Короля бельгійців Філіпа.

Наступного дня заплановані не менш відповідальні перемовини із президентами Європейської ради та Єврокомісії, а також зустрічі з прем’єр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський прибув до Брюсселя, щоб узяти участь у засіданні Європейської ради та провести переговори з міжнародними партнерами. Під час зустрічей планують обговорити посилення санкційного й іншого тиску на Росію, а також розширення військової допомоги Україні.

Крім того, Зеленський припустив, що наступні домовленості між американським лідером Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним можуть стосуватися експорту російського газу. 

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