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ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

15 жовтня 2026 р. 13:20

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13:20 ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

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13:20 ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

14 жовтня 2026
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08:10 Росія балістикою атакувала Київ: ефір Ранок.LIVE

ВМС України 15 жовтня підтвердили ураження шести російських бомбардувальників Су-34М на аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Для атаки використали ракети "Нептун". Унаслідок удару було знищено обладнання, сталися детонація та пожежа. Це суттєво послабило авіаційний потенціал російських військ.

Про це та інші важливі події говоритимуть в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Гості ефіру День.LIVE

До обговорення актуальних подій долучаться:

  • Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";
  • Ганна Гопко — голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання;
  • Людмила Денісова — правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;
  • Михайло Кольцов — зовнішній консультант Світового банку у сфері кібербезпеки та аналізу даних;
  • Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 жовтня українські військові заявили про ураження шести російських бомбардувальників Су-34М під час атаки на аеродром "Борисоглєбськ". Також під удар потрапило технічне оснащення, яке використовують для підготовки та забезпечення польотів авіації.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 жовтня Володимир Зеленський заявив про відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи, на яку Київ погодився на прохання США. Президент також повідомив про відсутність американських попереджень щодо запусків балістичних ракет і заявив, що представники США погрожували припинити передавання розвідувальних даних, якщо Україна не зупинить атаки на російську енергетичну інфраструктуру.

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13:20 ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

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13:06 Податкові дедлайни для ФОПів: які дати не можна пропустити у жовтні й листопаді

13:05 Укранці отримають до 40 000 грн: кому і де доступні мікрогранти

13:05 Відновлено роботу Starlink на швидкості для військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:58 ВМС завдали удару по аеродрому в Росії: заявлено про ураження шести Су-34М

12:51 Зеленський: Росія посилила атаки після послаблення санкцій

12:41 Фіцо відкидає новий кредит ЄС для України й відновлює переговори з РФ

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