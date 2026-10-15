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Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

15 жовтня 2026 р. 08:00

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18:26 Україну не попередили про запуск балістики по Києву: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Зеленський оприлюднив втрати РФ на війні: ефір Ранок.LIVE

12 жовтня 2026
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18:16 Зеленський заявив про ризик зернової кризи за кілька місяців: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Україна відповість на російські удари по енергетиці: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

14 жовтня 2026
Text

18:29 Зеленський проведе переговори в Лондоні: ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 РФ ракетами атакувала всі ТЕЦ Києва: ефір День.LIVE

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08:10 Росія балістикою атакувала Київ: ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2026
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22:44 Чи захопить РФ Донбас і чи піде на Київ: інтерв'ю з Олександром Півненком

Україна відкрита до будь-яких форматів перемир'я та готова розпочати переговорний процес заради завершення війни, наголосив Володимир Зеленський. На зустрічі з очільником британського уряду Енді Бернемом глава держави зазначив, що Київ неодноразово заявляв про це Дональду Трампу та міжнародним партнерам. Ще від самого початку російської окупації українська сторона прагне зупинити бойові дії й перейти до прямого діалогу, оскільки перемовини завжди кращі за взаємні удари. 

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 15 жовтня

Гості: 

  • Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог";
  • Володимир Полевий, полковник, начальник комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ;
  • Андрій Закревський, Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
  • Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма";
  • Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг";
  • Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу та Північної Африки, викладач Києво-Могилянської академії;
  • Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;
  • Андріан Прокіп, доктор економічних наук, керівник енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього";
  • Богдан Сторощук, економіст.

Раніше Новини.LIVE інформували, що президент США Дональд Трамп укотре поклав відповідальність за початок війни в Україні на Джо Байдена, звинувативши свого попередника у провокуванні конфлікту. Крім того, очільник Білого дому пояснив власну стриманість у висловлюваннях щодо Володимира Путіна, зазначивши, чому принципово уникає називати господаря Кремля диктатором.   

Володимир Зеленський відкинув можливість складання повноважень, підкресливши, що вважає перебування на посаді глави держави під час війни своїм безпосереднім обов'язком. Водночас він виступив проти ідеї проведення президентських виборів за нинішніх обставин.

Водночас Білий дім висунув Києву ультиматум щодо можливого припинення обміну розвідувальними даними у разі продовження ударів по російських нафтопереробних заводах. Наразі союзники продовжують ділитися інформацією, проте загроза зупинки цієї співпраці з боку Вашингтона все ще залишається чинною.   

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08:01 Путін хоче окупувати Україну, але ми перемагаємо: Зеленський

08:00 Грошова допомога від Естонії: хто з родин отримає 17 400 грн

Ексклюзив

07:59 Енергоексперт: Київ був неготовий до зими до ударів РФ по ТЕЦ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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