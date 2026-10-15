Україна відкрита до будь-яких форматів перемир'я та готова розпочати переговорний процес заради завершення війни, наголосив Володимир Зеленський. На зустрічі з очільником британського уряду Енді Бернемом глава держави зазначив, що Київ неодноразово заявляв про це Дональду Трампу та міжнародним партнерам. Ще від самого початку російської окупації українська сторона прагне зупинити бойові дії й перейти до прямого діалогу, оскільки перемовини завжди кращі за взаємні удари.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 15 жовтня

Гості:

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог";

Володимир Полевий, полковник, начальник комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ;

Андрій Закревський, Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;

Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма";

Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг";

Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу та Північної Африки, викладач Києво-Могилянської академії;

Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;

Андріан Прокіп, доктор економічних наук, керівник енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього";

Богдан Сторощук, економіст.

Раніше Новини.LIVE інформували, що президент США Дональд Трамп укотре поклав відповідальність за початок війни в Україні на Джо Байдена, звинувативши свого попередника у провокуванні конфлікту. Крім того, очільник Білого дому пояснив власну стриманість у висловлюваннях щодо Володимира Путіна, зазначивши, чому принципово уникає називати господаря Кремля диктатором.

Володимир Зеленський відкинув можливість складання повноважень, підкресливши, що вважає перебування на посаді глави держави під час війни своїм безпосереднім обов'язком. Водночас він виступив проти ідеї проведення президентських виборів за нинішніх обставин.

Водночас Білий дім висунув Києву ультиматум щодо можливого припинення обміну розвідувальними даними у разі продовження ударів по російських нафтопереробних заводах. Наразі союзники продовжують ділитися інформацією, проте загроза зупинки цієї співпраці з боку Вашингтона все ще залишається чинною.