Увечері 18 жовтня під час російської балістичної атаки на Київ українські військові не отримали завчасного попередження від США, однак самостійно виявили ракети. Причини відсутності інформації з’ясовують. Під час повторної атаки вночі 19 жовтня попередження від партнерів надійшло, проте часу на реагування було мало. Унаслідок обстрілів пошкоджено станцію метро, ще дві тимчасово закрили.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 19 жовтня.

Гості ефіру:

Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики;

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА;

Вʼячеслав Кириленко віце-прем'єр міністр 2014-2019 рр;

Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики, Кембриджський університет";

Дар'я Свистула, адвокат , керівник Комітету Федерації роботодавців України з питань захисту бізнесу та прав власності;

Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики;

Оксана Виговська, докторка медичних наук, професорка кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив відсутність завчасного попередження від США про російську балістичну атаку на Київ. За його словами, українські військові самостійно виявили ракети, а обставини ситуації з’ясовують.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок російської атаки в Києві пошкоджено торговельні ряди поблизу вулиці Чернігівської. На місці зафіксували наслідки обстрілу.