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США не попередили Україну про балістичну атаку РФ по Києву: ефір День.LIVE

США не попередили Україну про балістичну атаку РФ по Києву: ефір День.LIVE

19 жовтня 2026 р. 13:18

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13:18 США не попередили Україну про балістичну атаку РФ по Києву: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський розкрив найгірший сценарій через позицію США: ефір Ранок.LIVE

18 жовтня 2026
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22:12 США кинули Україну — ефір Остаповець.LIVE

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13:20 РФ масовано атакувала ТЦ та енергооб'єкти, є постраждалі: ефір День.LIVE

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08:00 Британія надасть Україні більше ракет Storm Shadow: ефір Ранок.LIVE

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20:00 Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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18:31 Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

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17:14 Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

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13:18 США не попередили Україну про балістичну атаку РФ по Києву: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський розкрив найгірший сценарій через позицію США: ефір Ранок.LIVE

18 жовтня 2026
Text

22:12 США кинули Україну — ефір Остаповець.LIVE

17 жовтня 2026
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12:58 Мітинг у столиці за відставку Кличка: ефір Новини.LIVE

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18:11 Зеленський виступив у Єврораді: війна та її ціна в 2027 році: ефір Вечір.LIVE

Увечері 18 жовтня під час російської балістичної атаки на Київ українські військові не отримали завчасного попередження від США, однак самостійно виявили ракети. Причини відсутності інформації з’ясовують. Під час повторної атаки вночі 19 жовтня попередження від партнерів надійшло, проте часу на реагування було мало. Унаслідок обстрілів пошкоджено станцію метро, ще дві тимчасово закрили.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 19 жовтня.

Гості ефіру:

  • Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики;
  • Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА;
  • Вʼячеслав Кириленко віце-прем'єр міністр 2014-2019 рр;
  • Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики, Кембриджський університет"; 
  • Дар'я Свистула, адвокат , керівник Комітету Федерації роботодавців України з питань захисту бізнесу та прав власності;
  • Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики;
  • Оксана Виговська, докторка медичних наук, професорка кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив відсутність завчасного попередження від США про російську балістичну атаку на Київ. За його словами, українські військові самостійно виявили ракети, а обставини ситуації з’ясовують.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок російської атаки в Києві пошкоджено торговельні ряди поблизу вулиці Чернігівської. На місці зафіксували наслідки обстрілу.

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13:07 Через російську атаку на Київ пошкоджені будинок і McDonald’s: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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