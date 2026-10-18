Енергетичне перемир’я, яке Дональд Трамп оголосив як крок до можливого завершення війни, перетворилося на черговий конфлікт поміж Києвом та Вашингтоном та посилення ударів РФ по Україні — головні теми етеру Остаповець.LIVE.
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Головні теми:
- Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження енергетичного перемирʼя поміж Росією та Україною. В цей же день Росія випустила по українській енергетиці 39 балістичних ракет та більше сотні реактивних дронів. Як результат - три столичні ТЕЦ повністю припинили виробництво електроенергії. А подальші цілодобові атаки і зовсім перевели Київ та Київщину в режим постійних екстрених відключень світла.
- На тлі загострення стосунків поміж Києвом та Вашингтоном Президент Зеленський вирушив до Європи, аби заручитися політичною підтримкою. 14 жовтня він провів переговори в Лондоні, а 15 — зустрічі з європейськими лідерами у Брюсселі.
- Росії знадобиться щонайменше два роки і десятки тисяч людей, щоб спробувати повністю окупувати Донбас. І навіть це не гарантує їй успіху. Адже українська оборона на сході посилюється, війська не просто укріплюється, вони навіть проводять успішні контрнаступи — розповів в інтервʼю Новини.LIVE командувач Національної гвардії України, генерал-майора Олександр Півненко.
Нагадаємо, за словами Президента Володимира Зеленського, через російські удари десятки тисяч родин у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях залишилися без світла. Також під удари потрапили житлові будинки: двоє людей загинули, ще 12 дістали поранення, серед них двоє дітей.
США відновили обмін розвідувальними даними з Україною після тимчасової перерви. Також невиключено, що наступного тижня українські переговорники проведуть зустріч із командою Президента США Дональда Трампа.