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США кинули Україну — ефір Остаповець.LIVE

США кинули Україну — ефір Остаповець.LIVE

18 жовтня 2026 р. 22:12

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20:00 Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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18:31 Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

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17:14 Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

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13:20 ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

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22:12 США кинули Україну — ефір Остаповець.LIVE

17 жовтня 2026
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12:58 Мітинг у столиці за відставку Кличка: ефір Новини.LIVE

16 жовтня 2026
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18:11 Зеленський виступив у Єврораді: війна та її ціна в 2027 році: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Британія надасть Україні більше ракет Storm Shadow: ефір Ранок.LIVE

Енергетичне перемир’я, яке Дональд Трамп оголосив як крок до можливого завершення війни, перетворилося на черговий конфлікт поміж Києвом та Вашингтоном та посилення ударів РФ по Україні — головні теми етеру Остаповець.LIVE.

Подивитися етер можна тут.

Головні теми:

  •  Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження енергетичного перемирʼя поміж Росією та Україною. В цей же день Росія випустила по українській енергетиці 39 балістичних ракет та більше сотні реактивних дронів. Як результат - три столичні ТЕЦ повністю припинили виробництво електроенергії. А подальші цілодобові атаки і зовсім перевели Київ та Київщину в режим постійних екстрених відключень світла.
     
  • На тлі загострення стосунків поміж Києвом та Вашингтоном Президент Зеленський вирушив до Європи, аби заручитися політичною підтримкою. 14 жовтня він провів переговори в Лондоні, а 15 — зустрічі з європейськими лідерами у Брюсселі.
     
  • Росії знадобиться щонайменше два роки і десятки тисяч людей, щоб спробувати повністю окупувати Донбас. І навіть це не гарантує їй успіху. Адже українська оборона на сході посилюється, війська не просто укріплюється, вони навіть проводять успішні контрнаступи — розповів в інтервʼю Новини.LIVE командувач Національної гвардії України, генерал-майора Олександр Півненко.

Нагадаємо, за словами Президента Володимира Зеленського, через російські удари десятки тисяч родин у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях залишилися без світла. Також під удари потрапили житлові будинки: двоє людей загинули, ще 12 дістали поранення, серед них двоє дітей. 

США відновили обмін розвідувальними даними з Україною після тимчасової перерви. Також невиключено, що наступного тижня українські переговорники проведуть зустріч із командою Президента США Дональда Трампа.

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22:02 Молдова повернула Україні прикордонників, яких затримали на Дністрі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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