Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження енергетичного перемирʼя поміж Росією та Україною. В цей же день Росія випустила по українській енергетиці 39 балістичних ракет та більше сотні реактивних дронів. Як результат - три столичні ТЕЦ повністю припинили виробництво електроенергії. А подальші цілодобові атаки і зовсім перевели Київ та Київщину в режим постійних екстрених відключень світла.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження енергетичного перемирʼя поміж Росією та Україною. В цей же день Росія випустила по українській енергетиці 39 балістичних ракет та більше сотні реактивних дронів. Як результат - три столичні ТЕЦ повністю припинили виробництво електроенергії. А подальші цілодобові атаки і зовсім перевели Київ та Київщину в режим постійних екстрених відключень світла.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження енергетичного перемирʼя поміж Росією та Україною. В цей же день Росія випустила по українській енергетиці 39 балістичних ракет та більше сотні реактивних дронів. Як результат - три столичні ТЕЦ повністю припинили виробництво електроенергії. А подальші цілодобові атаки і зовсім перевели Київ та Київщину в режим постійних екстрених відключень світла.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження енергетичного перемирʼя поміж Росією та Україною. В цей же день Росія випустила по українській енергетиці 39 балістичних ракет та більше сотні реактивних дронів. Як результат - три столичні ТЕЦ повністю припинили виробництво електроенергії. А подальші цілодобові атаки і зовсім перевели Київ та Київщину в режим постійних екстрених відключень світла.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження енергетичного перемирʼя поміж Росією та Україною. В цей же день Росія випустила по українській енергетиці 39 балістичних ракет та більше сотні реактивних дронів. Як результат - три столичні ТЕЦ повністю припинили виробництво електроенергії. А подальші цілодобові атаки і зовсім перевели Київ та Київщину в режим постійних екстрених відключень світла.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження енергетичного перемирʼя поміж Росією та Україною. В цей же день Росія випустила по українській енергетиці 39 балістичних ракет та більше сотні реактивних дронів. Як результат - три столичні ТЕЦ повністю припинили виробництво електроенергії. А подальші цілодобові атаки і зовсім перевели Київ та Київщину в режим постійних екстрених відключень світла.

На тлі загострення стосунків поміж Києвом та Вашингтоном Президент Зеленський вирушив до Європи, аби заручитися політичною підтримкою. 14 жовтня він провів переговори в Лондоні, а 15 — зустрічі з європейськими лідерами у Брюсселі.

На тлі загострення стосунків поміж Києвом та Вашингтоном Президент Зеленський вирушив до Європи, аби заручитися політичною підтримкою. 14 жовтня він провів переговори в Лондоні, а 15 — зустрічі з європейськими лідерами у Брюсселі.

На тлі загострення стосунків поміж Києвом та Вашингтоном Президент Зеленський вирушив до Європи, аби заручитися політичною підтримкою. 14 жовтня він провів переговори в Лондоні, а 15 — зустрічі з європейськими лідерами у Брюсселі.

На тлі загострення стосунків поміж Києвом та Вашингтоном Президент Зеленський вирушив до Європи, аби заручитися політичною підтримкою. 14 жовтня він провів переговори в Лондоні, а 15 — зустрічі з європейськими лідерами у Брюсселі.

На тлі загострення стосунків поміж Києвом та Вашингтоном Президент Зеленський вирушив до Європи, аби заручитися політичною підтримкою. 14 жовтня він провів переговори в Лондоні, а 15 — зустрічі з європейськими лідерами у Брюсселі.

На тлі загострення стосунків поміж Києвом та Вашингтоном Президент Зеленський вирушив до Європи, аби заручитися політичною підтримкою. 14 жовтня він провів переговори в Лондоні, а 15 — зустрічі з європейськими лідерами у Брюсселі.