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Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

20 жовтня 2026 р. 16:57

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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

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18:19 Чи можлива зустріч Трампа, Сі та Путіна: ефір Вечір.LIVE

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16:39 Мітинг проти Кличка в Києві: ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

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13:18 США не попередили Україну про балістичну атаку РФ по Києву: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський розкрив найгірший сценарій через позицію США: ефір Ранок.LIVE

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12:58 Мітинг у столиці за відставку Кличка: ефір Новини.LIVE

16 жовтня 2026
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18:11 Зеленський виступив у Єврораді: війна та її ціна в 2027 році: ефір Вечір.LIVE

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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

Text

13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні посилять покарання для ухилянтів і СЗЧ: ефір Ранок.LIVE

19 жовтня 2026
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18:19 Чи можлива зустріч Трампа, Сі та Путіна: ефір Вечір.LIVE

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16:39 Мітинг проти Кличка в Києві: ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Осло, де має провести переговори з лідерами Норвегії та Фінляндії. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що наразі тривають складні переговори, спрямовані на досягнення стійкого миру. Він наголосив, що в цей період усім сторонам важливо діяти виважено, об’єктивно оцінювати ситуацію та поширювати правдиву інформацію.

Про це та інші актуальні події говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

До Норвегії також прибув спеціальний посланник президента США Стіва Віткофф для нового раунду переговорів щодо припинення війни в Україні.

Запрошені гості:

  • Сергій Асланян, журналіст і ведучий "Ходорковский LIVE";
  • Артем Крикун-Труш, адвокат і співвласник юридичної компанії Miller;
  • Вікторія Гриб, народна депутатка України, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Ніна Южаніна, народна депутатка від "Європейської Солідарності", членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Катерина Одарченко, політтехнологиня, партнерка компанії SIC Group USA;
  • Богдан Кицак, народний депутат від "Слуги Народу", член Комітету з питань економічного розвитку;
  • Олег Саркіц, експерт з геоекономіки;
  • Поліна Марченко, адвокатка;
  • Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ;
  • Володимир Фесенко, політолог;
  • Ольга Богомолець, заслужена лікарка України, докторка медичних і філософських наук, політична та громадська діячка.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії разом із командою для проведення низки важливих зустрічей. У межах візиту заплановані переговори з представниками Норвегії та Фінляндії, спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, а також зустрічі з королем Норвегії Гоконом VIII і парламентом країни. Сторони мають обговорити мирний процес, посилення української ППО та спільне виробництво.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня спеціальний посланець США Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч присвячена пошуку шляхів врегулювання повномасштабної війни Росії проти України, до переговорів також мають долучитися представники інших країн.

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17:15 Польща готова погодитися на спільний прикордонний контроль з Україною

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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