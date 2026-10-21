У середу, 21 жовтня, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. До переговорів дистанційно долучиться Джаред Кушнер, а серед головних тем буде обговорення нової мирної пропозиції, яка передбачає можливість часткового припинення вогню щодо енергетичної та продовольчої інфраструктури.

Про це та інші важливі події говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 21 жовтня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

Ярослав Телешен — кандидат політичних наук;

Сергій Нагорняк — народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Василь Пехньо — військовий оглядач, журналіст;

"Ерні" — офіцер 23-ї окремої механізованої бригади;

Тарас Семенюк — політолог-міжнародник;

Ігор Зінкевич — депутат Львівської міської ради;

Василь Яблонський — експерт Європейського інституту;

Олександр Юрченко — народний депутат України, представник депутатської групи "Відновлення України";

Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;

Роман Лихачов — військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що США планують запропонувати Путіну особисту зустріч із Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Цю пропозицію 21 жовтня має передати Віткофф.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський дорогою до Осло провів переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили постачання Україні ракет-перехоплювачів, співпрацю у сфері розвідки та використання Starlink.