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Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2026 р. 08:00

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2026
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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні посилять покарання для ухилянтів і СЗЧ: ефір Ранок.LIVE

19 жовтня 2026
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18:19 Чи можлива зустріч Трампа, Сі та Путіна: ефір Вечір.LIVE

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16:39 Мітинг проти Кличка в Києві: ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

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13:18 США не попередили Україну про балістичну атаку РФ по Києву: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський розкрив найгірший сценарій через позицію США: ефір Ранок.LIVE

18 жовтня 2026
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22:12 США кинули Україну — ефір Остаповець.LIVE

17 жовтня 2026
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12:58 Мітинг у столиці за відставку Кличка: ефір Новини.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2026
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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

Text

13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні посилять покарання для ухилянтів і СЗЧ: ефір Ранок.LIVE

19 жовтня 2026
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18:19 Чи можлива зустріч Трампа, Сі та Путіна: ефір Вечір.LIVE

У середу, 21 жовтня, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. До переговорів дистанційно долучиться Джаред Кушнер, а серед головних тем буде обговорення нової мирної пропозиції, яка передбачає можливість часткового припинення вогню щодо енергетичної та продовольчої інфраструктури.

Про це та інші важливі події говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 21 жовтня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

  • Ярослав Телешен — кандидат політичних наук;
  • Сергій Нагорняк — народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Василь Пехньо — військовий оглядач, журналіст;
  • "Ерні" — офіцер 23-ї окремої механізованої бригади;
  • Тарас Семенюк — політолог-міжнародник;
  • Ігор Зінкевич — депутат Львівської міської ради;
  • Василь Яблонський — експерт Європейського інституту;
  • Олександр Юрченко — народний депутат України, представник депутатської групи "Відновлення України";
  • Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;
  • Роман Лихачов — військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що США планують запропонувати Путіну особисту зустріч із Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Цю пропозицію 21 жовтня має передати Віткофф.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський дорогою до Осло провів переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили постачання Україні ракет-перехоплювачів, співпрацю у сфері розвідки та використання Starlink.

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07:41 Нардеп: Україна має близько 10 років запасу міцності на війну

07:28 Виплати військовим: чи сумуються надбавки у 10, 30 та 50 тис. гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:15 Українці можуть втратити пенсію за кілька місяців: що треба вчасно зробити

07:10 Бійці не можуть піти у відпустку без цих документів: що перевірити

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