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Міноборони підтверджує проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Міноборони підтверджує проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

23 жовтня 2026 р. 13:16

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13:16 Міноборони підтверджує проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

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08:00 Підготовка переговорів Україна–США–РФ у листопаді: ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2026
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17:09 РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

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13:48 РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2026
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19:00 Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

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18:00 Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2026
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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

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13:16 Міноборони підтверджує проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

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08:00 Підготовка переговорів Україна–США–РФ у листопаді: ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2026
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17:09 РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

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13:48 РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

Адміністрація президента США Дональда Трампа не може дійти згоди з компанією SpaceX Ілона Маска щодо причин обмеження доступу України до супутникової системи Starshield. Представники Білого дому та компанії перекладають відповідальність одне на одного, тоді як Україна досі не отримала чітких пояснень.

Про це та інше дивіться в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події в Україні та світі будуть:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";
  • Регіна Харченко — виконувачка обов’язків міського голови Запоріжжя;
  • Антон Грушецький — виконавчий директор КМІС;
  • Сергій Козир — народний депутат від партії "Слуга Народу", співзасновник ГО "ВПО України";
  • Андрій Корецький — доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд.

Як повідомляли Новини.LIVE, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що не вважає Ілона Маска головною проблемою в ситуації з обмеженнями Starshield для українських військових. Він наголосив, що ключове питання полягає в подальшій політиці Вашингтона щодо України та Росії, і додав, що США працюють над відновленням переговорного процесу.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові зіткнулися з обмеженнями швидкості супутникового зв’язку Starlink, через що не могли повноцінно застосовувати низку дронів і відбивати російські атаки. 22 жовтня військові підтвердили, що обмеження зняли, а ситуація стабілізувалася.

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13:15 Продаж майна селекційного інституту: в Одесі засудили реєстраторку

13:11 Іван Марчук отримав високу державну відзнаку від президента Австрії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:08 ЗМІ: Європа обирає між п'ятьма кандидатами для переговорів з РФ

13:06 Мінімальна зарплата зросла, але є нюанс: як змінилися виплати з 2022 року

13:00 Виплати на зиму: хто отримає на газ та електрику 19 400 грн

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