Адміністрація президента США Дональда Трампа не може дійти згоди з компанією SpaceX Ілона Маска щодо причин обмеження доступу України до супутникової системи Starshield. Представники Білого дому та компанії перекладають відповідальність одне на одного, тоді як Україна досі не отримала чітких пояснень.

Про це та інше дивіться в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події в Україні та світі будуть:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";

Регіна Харченко — виконувачка обов’язків міського голови Запоріжжя;

Антон Грушецький — виконавчий директор КМІС;

Сергій Козир — народний депутат від партії "Слуга Народу", співзасновник ГО "ВПО України";

Андрій Корецький — доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд.

Як повідомляли Новини.LIVE, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що не вважає Ілона Маска головною проблемою в ситуації з обмеженнями Starshield для українських військових. Він наголосив, що ключове питання полягає в подальшій політиці Вашингтона щодо України та Росії, і додав, що США працюють над відновленням переговорного процесу.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові зіткнулися з обмеженнями швидкості супутникового зв’язку Starlink, через що не могли повноцінно застосовувати низку дронів і відбивати російські атаки. 22 жовтня військові підтвердили, що обмеження зняли, а ситуація стабілізувалася.