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Головна arrow Відео arrow РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE arrow
РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

22 жовтня 2026 р. 17:09

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17:09 РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

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13:48 РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2026
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19:00 Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

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18:00 Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2026
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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні посилять покарання для ухилянтів і СЗЧ: ефір Ранок.LIVE

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17:09 РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

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13:48 РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2026
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19:00 Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

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18:00 Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

Влада України дізналась про нові плани Росії щодо посилення терору проти України. Про це заявив український лідер Володимир Зеленський. За словами президента, він отримав надважливу інформацію про наміри росіян від українських розвідників. Так, стало відомо, що РФ вже визначила пріоритети подальших ударів на найближчі тижні.

"Очевидно, Росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів. І так само очевидно, що послаблення тиску на Росію з боку окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі нібито досяжні", — наголосив Зеленський.

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості: 

  • Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик;
  • Роман Світан, полковник ЗСУ в запасі, воєнний аналітик;
  • Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;
  • Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008-2011); 
  • Андрій Новак, Голова Комітету економістів України;
  • Костянтин Матвієнко, політичний експерт;
  • Роман Шеремета, професор, голова економічного департаменту університету Кейс Вестерн, ректор-засновник Американського Університету Київ;
  • Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог; 
  • Валерій Димов, політолог;
  • Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати.

Ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що влада вже має інформацію про плани РФ щодо подальших ударів по Україні на найближчі тижні. Проте він не назвав конкретних об'єктів, які росіяни визначили пріоритетними.

Новини.LIVE інформували, що РФ не припиняє терор цивільного населення України. Ввечері 21 жовтня Росія випустила 21 ракету по Україні. Глава держави відреагував на удари та заявив —  це три хвилі балістики від "гуманістів".

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16:35 Печериці у жовтні подорожчали: скільки доведеться заплатити за кілограм

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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