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Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2026 р. 08:00

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08:00 Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

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Глава держави Володимир Зеленський підписав указ про розбудову інженерних споруджень для гідного рівня оборони міст. Він ввів в дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо заходів розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст і механізмів їх реалізації.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 вересня 2026 року "Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст та механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)" (додається, для службового користування)", — йдеться в джерелі.

Дивіться про це в ефірі Ранок.LIVE.

Гості: 

  • Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт";
  • Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України;
  • Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації;
  • Влад, офіцер відділення комунікацій 38 ОБРМП імені гетьмана Петра Сагайдачного;
  • Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;  
  • Олексій Мовчан, народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету питань економічного розвитку";
  • Ярослав Железняк, народний депутат, партія "Голос", Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Андрій Новак, Голова Комітету економістів України;
  • Борис Емельдеш, Президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців (амбасадор Національної Бізнес Коаліції малого та мікро бізнесу);
  • Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Ми писали, що також український лідер Володимир Зеленський своїм указом подовжив воєнний стан та загальну мобілізацію в країні. Відомо, що це вже 21-ше продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації від 24 лютого 2022 року.

Новини.LIVE інформували, що Зеленський доповів, що держава вже майже місяць чекає відповіді від Сполучених Штатів щодо ракет Patriot і NASAMS. Американець пан Гегсет має погодити ці постачання, глава держави дав завдання посадовцям розв'язати це питання.

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08:10 Пенсії українців за кордоном під загрозою: кого стосуються правила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Гранти від Карітас: хто і де отримає до 40 000 грн у жовтні

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