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Головна arrow Відео arrow ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE arrow
ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

27 жовтня 2026 р. 13:03

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13:03 ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

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13:48 РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

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13:03 ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

26 жовтня 2026
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18:09 В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

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13:12 Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський повідомив, чого Київ вимагатиме від переговорів із РФ та США: ефір Ранок.LIVE

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня, у вівторок, провели телефонну розмову з диктатором РФ Путіним щодо завершення війни в Україні. За понад рік, це перший контакт посадовців ЄС з главою Кремля. Відомо, що перед розмовою лідери країн консультувалися з Україною. Головна мета дзвінка — донести позицію України напередодні перемовин в Абу-Дабі. Тим часом радник президента Дмитро Литвин повідомив, що український лідер Володимир Зеленський обговорює з європейською стороною контакти з диктатором РФ.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

  • Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;
  • Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради;
  • Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express;
  • Марія Гелетій, кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин;
  • Ярослав Телешун, кандидат політичних наук;
  • Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень.

Ми писали, що лідери Фінляндії та Норвегії провели телефонну розмову з главою Кремля Путіним. Вони зазначили, що від війни РФ з Україною залежить майбутнє Європи.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере. Їх перемовини з диктатором РФ Путіним були погоджені українською стороною. 

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13:05 Австрія посилила правила для українців: кому відмовлять у захисті

13:00 Грошова допомога UNHCR Ukraine: як ВПО отримати 10 800 грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Стубб і Стьоре провели розмову з Путіним: Зеленський розповів деталі

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