ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня, у вівторок, провели телефонну розмову з диктатором РФ Путіним щодо завершення війни в Україні. За понад рік, це перший контакт посадовців ЄС з главою Кремля. Відомо, що перед розмовою лідери країн консультувалися з Україною. Головна мета дзвінка — донести позицію України напередодні перемовин в Абу-Дабі. Тим часом радник президента Дмитро Литвин повідомив, що український лідер Володимир Зеленський обговорює з європейською стороною контакти з диктатором РФ.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;

Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради;

Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express;

Марія Гелетій, кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин;

Ярослав Телешун, кандидат політичних наук;

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень.

Ми писали, що лідери Фінляндії та Норвегії провели телефонну розмову з главою Кремля Путіним. Вони зазначили, що від війни РФ з Україною залежить майбутнє Європи.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере. Їх перемовини з диктатором РФ Путіним були погоджені українською стороною.