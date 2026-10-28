Переговори України, США та Росії щодо завершення війни можуть відбутися вже 10 листопада. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю британській газеті The Sun. За словами глави держави, переговори між Україною та Росією можуть пройти через кілька днів після проміжних виборів у США.

Про це та інші важливі події говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі обговорюватимуть актуальні події в Україні та світі:

Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);

Олексій Кучеренко — народний депутат України від партії "Батьківщина", міністр з питань житлово-комунального господарства України у 2007–2010 роках;

Олександр Ковтунов — голова Дарницької районної державної адміністрації у Києві;

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Віктор Глеба — експерт з державного управління у сфері містобудування, заступник головного архітектора Києва у 2004–2008 роках;

Оксана Продан — радниця голови Асоціації міст України;

Денис Ярославський — офіцер командування штурмових військ ЗСУ.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі можуть відбутися 10 листопада — після проміжних виборів у Сполучених Штатах. Київ наполягає на якнайшвидшій зустрічі та готовий обговорювати навіть чутливі питання, однак не погодиться на неприйнятні умови завершення війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив, що питання територій готовий обговорювати лише на рівні лідерів держав. За його словами, ця тема важлива як для Росії, так і для США. Серед інших пріоритетів України під час майбутньої тристоронньої зустрічі він назвав припинення ударів по енергетичних об’єктах, зупинення бойових дій на морі, обмін військовополоненими та повернення українських дітей.