Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Переговори України, США та РФ можуть відбутися 10 листопада: ефір Вечір.LIVE arrow
Переговори України, США та РФ можуть відбутися 10 листопада: ефір Вечір.LIVE

Переговори України, США та РФ можуть відбутися 10 листопада: ефір Вечір.LIVE

28 жовтня 2026 р. 18:12

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:12 Переговори України, США та РФ можуть відбутися 10 листопада: ефір Вечір.LIVE

Text

16:30 Зеленський проводить пресконференцію в Нідерландах: ефір Новини.LIVE

Text

13:05 Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

Text

08:00 Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2026
Text

17:26 У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

26 жовтня 2026
Text

18:09 В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський повідомив, чого Київ вимагатиме від переговорів із РФ та США: ефір Ранок.LIVE

Text

18:12 Переговори України, США та РФ можуть відбутися 10 листопада: ефір Вечір.LIVE

Text

16:30 Зеленський проводить пресконференцію в Нідерландах: ефір Новини.LIVE

Text

13:05 Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

Text

08:00 Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2026
Text

17:26 У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

Переговори України, США та Росії щодо завершення війни можуть відбутися вже 10 листопада. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю британській газеті The Sun. За словами глави держави, переговори між Україною та Росією можуть пройти через кілька днів після проміжних виборів у США. 

Про це та інші важливі події говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі обговорюватимуть актуальні події в Україні та світі:

  • Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);
  • Олексій Кучеренко — народний депутат України від партії "Батьківщина", міністр з питань житлово-комунального господарства України у 2007–2010 роках;
  • Олександр Ковтунов — голова Дарницької районної державної адміністрації у Києві;
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Віктор Глеба — експерт з державного управління у сфері містобудування, заступник головного архітектора Києва у 2004–2008 роках;
  • Оксана Продан — радниця голови Асоціації міст України;
  • Денис Ярославський — офіцер командування штурмових військ ЗСУ.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі можуть відбутися 10 листопада — після проміжних виборів у Сполучених Штатах. Київ наполягає на якнайшвидшій зустрічі та готовий обговорювати навіть чутливі питання, однак не погодиться на неприйнятні умови завершення війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив, що питання територій готовий обговорювати лише на рівні лідерів держав. За його словами, ця тема важлива як для Росії, так і для США. Серед інших пріоритетів України під час майбутньої тристоронньої зустрічі він назвав припинення ударів по енергетичних об’єктах, зупинення бойових дій на морі, обмін військовополоненими та повернення українських дітей.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:20 Документи для УБД: у Дії запустили нову послугу

Text

18:12 Переговори України, США та РФ можуть відбутися 10 листопада: ефір Вечір.LIVE

18:09 Тепла погода очікується на Харківщині: прогноз на завтра

18:04 Зеленський: Україна вже має проблеми із супутниковим зв'язком

18:02 Комуналка зі знижкою для УБД: які витрати компенсують у листопаді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:58 На кордоні Польщі й України відпрацювали евакуацію після атаки на потяг

Ексклюзив

17:52 Росія стягує ППО до Кримського мосту: до чого готується ворог

17:49 Зеленський: території можуть обговорювати лише лідери держав

17:23 Угода про Олешки передбачає щомісячні гуманітарні місії

17:12 Шалена економія на курячих яйцях: що відбувається з цінами в АТБ

18:20 Документи для УБД: у Дії запустили нову послугу

18:09 Тепла погода очікується на Харківщині: прогноз на завтра

18:04 Зеленський: Україна вже має проблеми із супутниковим зв'язком

18:02 Комуналка зі знижкою для УБД: які витрати компенсують у листопаді

17:58 На кордоні Польщі й України відпрацювали евакуацію після атаки на потяг

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:52 Росія стягує ППО до Кримського мосту: до чого готується ворог

17:49 Зеленський: території можуть обговорювати лише лідери держав

17:23 Угода про Олешки передбачає щомісячні гуманітарні місії

17:12 Шалена економія на курячих яйцях: що відбувається з цінами в АТБ

17:04 Листопад змусить дістати теплі речі: прогноз синоптика Діденко

08:53 Що чекає на одеситів вже цієї зими: прогнози синоптиків

27 жовтня

06:33 Пам’ятник Пушкіну в Одесі: що думають одесити про його знесення

24 жовтня

06:33 На кордоні з Молдовою пропонують зміни: як реагують одесити

23 жовтня

06:33 Переведення годинника на годину назад: як до цього ставляться одесити

22 жовтня

06:33 Помідори й сало дорожчають: скільки коштують продукти на ринку в Одесі

21 жовтня

06:33 Майбутнє одеських хрущовок: знесення чи модернізація спальних районів

Ексклюзив

06:17 Завершення війни та переговори про Ялту-2 — ексклюзив з Віктором Ющенком

20 жовтня

06:32 Вибори в Україні під час війни: чи підтримують цю ідею одесити

17 жовтня

06:33 Страшніше за обстріли: миколаївці про причини для виїзду

16 жовтня

06:28 Овочі дорожчають: як змінилися ціни на одеському Привозі

Text

18:12 Переговори України, США та РФ можуть відбутися 10 листопада: ефір Вечір.LIVE

Text

16:30 Зеленський проводить пресконференцію в Нідерландах: ефір Новини.LIVE

Text

13:05 Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

Text

08:00 Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

27 жовтня
Text

17:26 У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський проводить пресконференцію в Нідерландах: ефір Новини.LIVE

Зеленський проводить пресконференцію в Нідерландах: ефір Новини.LIVE

28 жовтня 2026 р. 16:30
Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

28 жовтня 2026 р. 13:05
Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2026 р. 08:00
У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

27 жовтня 2026 р. 17:26
ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

27 жовтня 2026 р. 13:03
Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2026 р. 08:00
В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

26 жовтня 2026 р. 18:09
Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

26 жовтня 2026 р. 13:12

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації