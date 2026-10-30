РФ готова до війни з Європою у 2030 році: ефір Ранок.LIVE

Російський диктатор Путін заявив про готовність Москви до можливого воєнного конфлікту з Європою. Водночас він запевнив, що Росія не прагне війни та зацікавлена у відновленні відносин із європейськими країнами. Також Путін поставив під сумнів необхідність підготовки Європи до можливого зіткнення з РФ до 2030 року.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 30 жовтня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";

Денис Ярославський — офіцер командування штурмових військ ЗСУ;

Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;

Ірина Корінь — речниця ГУ ДСНС у Чернігівській області;

Влад, позивний "Відьмак" — офіцер відділення комунікацій 38 ОБРМП імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Гліб Остапенко — експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting;

Ярослав Захарченко — прокурор Київської прокуратури у 2014-2025 роках, почесний голова Всеукраїнської громадської організації "Провова рівність";

Ярослав Юрчишин — народний депутат, фракція "Голос", голова Комітету з питань свободи слова";

Ольга Голубицька — психологиня.

Новини.LIVE інформували, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про спроби Росії щодня дестабілізувати країну. Він наголосив на загрозах для безпеки Німеччини з боку зовнішніх держав та екстремістських партій. Також Мерц підкреслив необхідність захисту свободи й безпеки в Європі.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський попередив, що Росія може посилити військовий і гібридний тиск на європейські країни. Зокрема, Москва може мобілізувати ще близько 300 тисяч військових, активізувати атаки дронами та кібератаки. Також РФ може намагатися блокувати Чорне море й атакувати судна з агропродукцією та енергоносіями.