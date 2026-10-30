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РФ готова до війни з Європою у 2030 році: ефір Ранок.LIVE

РФ готова до війни з Європою у 2030 році: ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2026 р. 08:00

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18:12 Переговори України, США та РФ можуть відбутися 10 листопада: ефір Вечір.LIVE

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16:30 Зеленський проводить пресконференцію в Нідерландах: ефір Новини.LIVE

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13:05 Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

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08:00 Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2026
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08:00 РФ готова до війни з Європою у 2030 році: ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2026
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17:12 Російські удари по Україні та загиблі у п'яти областях: ефір Вечір.LIVE

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14:29 Росія атакувала залізничний вокзал у Дніпрі: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський допустив гарантії безпеки для РФ: ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2026
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19:00 Транспортний колапс у Києві: ефір Київський час

Російський диктатор Путін заявив про готовність Москви до можливого воєнного конфлікту з Європою. Водночас він запевнив, що Росія не прагне війни та зацікавлена у відновленні відносин із європейськими країнами. Також Путін поставив під сумнів необхідність підготовки Європи до можливого зіткнення з РФ до 2030 року.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 30 жовтня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";
  • Денис Ярославський —  офіцер командування штурмових військ ЗСУ;
  • Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Ірина Корінь — речниця ГУ ДСНС у Чернігівській області;
  • Влад, позивний "Відьмак" — офіцер відділення комунікацій 38 ОБРМП імені гетьмана Петра Сагайдачного;
  • Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Гліб Остапенко — експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting;
  • Ярослав Захарченко — прокурор Київської прокуратури у 2014-2025 роках, почесний голова Всеукраїнської громадської організації "Провова рівність";
  • Ярослав Юрчишин — народний депутат, фракція "Голос", голова Комітету з питань свободи слова";
  • Ольга Голубицька — психологиня.

Новини.LIVE інформували, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про спроби Росії щодня дестабілізувати країну. Він наголосив на загрозах для безпеки Німеччини з боку зовнішніх держав та екстремістських партій. Також Мерц підкреслив необхідність захисту свободи й безпеки в Європі.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський попередив, що Росія може посилити військовий і гібридний тиск на європейські країни. Зокрема, Москва може мобілізувати ще близько 300 тисяч військових, активізувати атаки дронами та кібератаки. Також РФ може намагатися блокувати Чорне море й атакувати судна з агропродукцією та енергоносіями.

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07:58 Росіяни за добу завдали 792 ударів по Запорізькій області

07:40 КМДА: у Києві сьогодні відновлюють рух Південним мостом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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