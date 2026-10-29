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Росія атакувала залізничний вокзал у Дніпрі: ефір День.LIVE

Росія атакувала залізничний вокзал у Дніпрі: ефір День.LIVE

29 жовтня 2026 р. 14:29

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16:30 Зеленський проводить пресконференцію в Нідерландах: ефір Новини.LIVE

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13:03 ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

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14:29 Росія атакувала залізничний вокзал у Дніпрі: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський допустив гарантії безпеки для РФ: ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2026
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19:00 Транспортний колапс у Києві: ефір Київський час

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18:12 Переговори України, США та РФ можуть відбутися 10 листопада: ефір Вечір.LIVE

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16:30 Зеленський проводить пресконференцію в Нідерландах: ефір Новини.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, речник Національної гвардії України Руслан Музичук, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", український авіатор Геннадій Хазан, політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, народний депутат "Слуга Народу" Дмитро Соломчук, доктор економічних наук, член ради НБУ Василь Фурман, міністерка соціальної політики 2022-2025 рр., кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проєктів PH Capital Оксана Жолнович.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 29 жовтня російський дрон атакував цивільний електропотяг у Дніпрі, що призвело до численних жертв та поранених. 

Мішенню ворога стала одна з платформ місцевого вокзалу, де перебував електропотяг № 866 Дніпро — Запоріжжя.

Як писали Новини.LIVE, 29 жовтня російський дрон атакував залізничний вокзал у Дніпрі. У момент обстрілу на пероні перебували люди. На місці працюють всі екстрені служби.

На російський обстріл відреагував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, необхідні справедливі й рішучі дії Америки та Європи на російську ескалацію.

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Репортаж

14:14 Флеш: російські "Герані-5" розганяються до 1000 км на годину

14:10 Медикам хочуть підняти зарплати у 2027 році: яких сум варто чекати

14:05 РФ намагається наступати на Харківщині: бої біля Куп’янська

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:32 Росія вдарила по багатоповерхівці в Кременчуці: є загиблі і поранені

13:15 Контракти укладені до 18 травня 2024: чи мають військові право піти

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