Гостями ефіру День.LIVE стали політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, речник Національної гвардії України Руслан Музичук, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", український авіатор Геннадій Хазан, політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, народний депутат "Слуга Народу" Дмитро Соломчук, доктор економічних наук, член ради НБУ Василь Фурман, міністерка соціальної політики 2022-2025 рр., кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проєктів PH Capital Оксана Жолнович.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 29 жовтня російський дрон атакував цивільний електропотяг у Дніпрі, що призвело до численних жертв та поранених.

Мішенню ворога стала одна з платформ місцевого вокзалу, де перебував електропотяг № 866 Дніпро — Запоріжжя.

Як писали Новини.LIVE, 29 жовтня російський дрон атакував залізничний вокзал у Дніпрі. У момент обстрілу на пероні перебували люди. На місці працюють всі екстрені служби.

На російський обстріл відреагував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, необхідні справедливі й рішучі дії Америки та Європи на російську ескалацію.