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Українська делегація прибула до Олешок: ефір День.LIVE

Українська делегація прибула до Олешок: ефір День.LIVE

30 жовтня 2026 р. 13:00

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Сьогодні, 30 жовтня, українська делегація на чолі з омбудсменом Дмитром Лубінцем прибула до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині з гуманітарною місією. Представники поспілкувалися з місцевими жителями, щоб з’ясувати їхні потреби та необхідну допомогу. Мета поїздки — доставити гуманітарні вантажі та сприяти евакуації цивільного населення.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 30 жовтня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";
  • Петро Олещук — політолог;
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Світлана Романко — засновниця та директор Razom We Stand;
  • Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;
  • Ілля Грицанюк — молодший лейтенант Другого центру рекрутингу Десантно-штурмових військ;
  • Регіна Харченко — в.о. міського голови Запоріжжя.

Новини.LIVE інформували, що 30 жовтня 2026 року українська делегація прибула до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, де розпочалася евакуація місцевих жителів. Паралельно людям видають гуманітарну допомогу, а сторони дотримуються домовленостей про припинення вогню. Точна кількість охочих виїхати наразі невідома, рятувальна операція триває.

Новини.LIVE писали, що 30 жовтня Дмитро Лубінець повідомив про підготовку гуманітарної місії до Олешок на Херсонщині. Для евакуації цивільних підготували 25 автобусів на 750 місць і швидкі допомоги для маломобільних людей. Місцевим жителям також планують доставити гуманітарну допомогу, а проведення операції залежить від дотримання режиму тиші.

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13:06 Мільярди доларів під загрозою: Binance повідомив про кібератаку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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