Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий тимчасово припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо Росія зупинить удари по українській енергетичній інфраструктурі або США нададуть Україні додаткові ракети Patriot.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 2 листопада.

Гості ефіру:

Руслан Рохов — політтехнолог;

Єлизавета Ясько — народна депутатка України від партії "Слуга народу", членкиня Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Ілля Несходовський — військовослужбовець 24-ї ОМБр, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів ANTS;

Андрій Магера — експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК;

Олексій Їжак — експерт Національного інституту стратегічних досліджень;

Ілля Грицанюк — молодший лейтенант Другого центру рекрутингу Десантно-штурмових військ;

Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";

Сергій Таран — політолог.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу тимчасово припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на постачання Україні ракет для систем Patriot. Глава держави наголосив, що Київ готовий оплатити це озброєння.

Крім того, Новини.LIVE писали, що Зеленський відкинув звинувачення у спробах тиснути на Вашингтон через публічні заяви про потребу України в американській військовій допомозі. Президент пояснив позицію Києва та наголосив на важливості відвертого діалогу зі Сполученими Штатами.