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Масована атака на Україну та скандал на Борщагівці: ефір Ранок.LIVE

Масована атака на Україну та скандал на Борщагівці: ефір Ранок.LIVE

03 листопада 2026 р. 08:00

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08:00 Масована атака на Україну та скандал на Борщагівці: ефір Ранок.LIVE

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00:27 Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: відео конфлікту

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00:11Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: чоловіки у будинку, рух заблоковано

2 листопада 2026
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18:22 Звернення до Меланії, Україна та РФ опрацьовують можливість розширити місію: ефір Вечір.LIVE

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13:08 Зеленський запропонував Трампу місячну паузу в ударах по НПЗ за Patriot: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним: ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2026
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21:00 Чи могли врятувати людей під час вибухів у Вишневому: ефір "Наша справа"

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18:00 Чи зустрінуться Зеленський і Путін: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Українська делегація прибула до Олешок: ефір День.LIVE

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08:00 РФ готова до війни з Європою у 2030 році: ефір Ранок.LIVE

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08:00 Масована атака на Україну та скандал на Борщагівці: ефір Ранок.LIVE

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00:27 Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: відео конфлікту

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00:11 Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: чоловіки у будинку, рух заблоковано

2 листопада 2026
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18:22 Звернення до Меланії, Україна та РФ опрацьовують можливість розширити місію: ефір Вечір.LIVE

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13:08 Зеленський запропонував Трампу місячну паузу в ударах по НПЗ за Patriot: ефір День.LIVE

У центрі уваги ефіру — резонансний інцидент із утримуваними на Петропавлівській Борщагівці. У Національній гвардії України повідомили про службову перевірку та заявили, що винні мають понести відповідальність. Своєю чергою, Офіс військового омбудсмена також почав з'ясовувати обставини події. 

Крім того, у ніч проти 3 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Цілями стали енергетичні об'єкти. Через обстріли у багатьох регіонах є перебої зі світлом. Також є влучання у цивільну інфраструктуру. 

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 3 листопада.

Гості ефіру:

  • Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань;
  • Максим Гардус, експерт з енергетики, економіки та реформ;
  • Іван Тимочко, Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України;
  • Богдан Слуцький, економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС);
  • Пьотр Кашувара, польський журналіст, Головний Редактор PostPravda.Info, директор Фонду UA Future;
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник;
  • Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
  • Денис Попович, військовий оглядач;
  • Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що поліція висловилася щодо подій у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області. Правоохоронці заперечили інформацію про незаконне утримування людей та загибель одного з громадян.

Також Новини.LIVE писали, що командувач угруповання військ "Азов" у складі 1-го корпусу Нацгвардії Денис "Редіс" прокоментував сутички, які відбулися в населеному пункті 2 листопада. Він заявив, що Росія зацікавлена в розколі українського суспільства, а подібні інциденти створюють для ворога вигідну інформаційну картинку.

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08:00 Масована атака на Україну та скандал на Борщагівці: ефір Ранок.LIVE

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08:30 Несплата аліментів понад шість місяців: яке покарання встановлює закон

08:26 Пісторіус і Стрітінг не вірять в успіх переговорів в ОАЕ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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