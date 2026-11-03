У центрі уваги ефіру — резонансний інцидент із утримуваними на Петропавлівській Борщагівці. У Національній гвардії України повідомили про службову перевірку та заявили, що винні мають понести відповідальність. Своєю чергою, Офіс військового омбудсмена також почав з'ясовувати обставини події.

Крім того, у ніч проти 3 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Цілями стали енергетичні об'єкти. Через обстріли у багатьох регіонах є перебої зі світлом. Також є влучання у цивільну інфраструктуру.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 3 листопада.

Гості ефіру:

Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань;

Максим Гардус, експерт з енергетики, економіки та реформ;

Іван Тимочко, Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України;

Богдан Слуцький, економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС);

Пьотр Кашувара, польський журналіст, Головний Редактор PostPravda.Info, директор Фонду UA Future;

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник;

Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";

Денис Попович, військовий оглядач;

Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що поліція висловилася щодо подій у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області. Правоохоронці заперечили інформацію про незаконне утримування людей та загибель одного з громадян.

Також Новини.LIVE писали, що командувач угруповання військ "Азов" у складі 1-го корпусу Нацгвардії Денис "Редіс" прокоментував сутички, які відбулися в населеному пункті 2 листопада. Він заявив, що Росія зацікавлена в розколі українського суспільства, а подібні інциденти створюють для ворога вигідну інформаційну картинку.