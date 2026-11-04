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Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

04 листопада 2026 р. 17:51

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18:00 Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

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17:51 Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

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12:48 Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу США: ефір День.LIVE

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07:39 Через удари РФ в столиці стався комунальний колапс: ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2026
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18:00 Зеленського зустріли тривалими оплесками в Берліні: ефір Новини.LIVE

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17:18 СБУ встановила близько 100 причетних до сутичок під Києвом: ефір Вечір.LIVE

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13:13 Переговори в Абу-Дабі, Віткофф назвав дату зустрічі України, США та РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Масована атака на Україну та скандал на Борщагівці: ефір Ранок.LIVE

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00:27 Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: відео конфлікту

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18:00 Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

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17:51 Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

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12:48 Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу США: ефір День.LIVE

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07:39 Через удари РФ в столиці стався комунальний колапс: ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2026
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21:35 Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

У Соломʼянському районному суді Києва у середу, 4 листопада, проходить засідання у справі фігурантки резонансної справи про сутички в Петропавлівській Борщагівці. Йдеться про "лікарку" Валентину Молоду.

Подивитися прямий ефір судового засідання можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Судове засідання у справі Валентини Молодої

Суд має обрати запобіжний захід Валентині Молодій. Відомо, що 2 листопада жінка у медичній формі приїхала до будівлі, яку використовували військовослужбовці НГУ, та почала поширювати інформацію про нібито незаконне утримання й катування чоловіків.

Пізніше поблизу будівлі зібрався натовп, що призвело до зіткнень із правоохоронцями. Поліція з’ясовує, чи могли ці події бути частиною заздалегідь спланованої провокації.

Водночас ДБР проводить окреме розслідування щодо ймовірних правопорушень з боку військовослужбовців.

Як писали Новини.LIVE, під час засідання 4 листопада Валентина Молода, причетна до подій у Петропавлівській Борщагівці, заявила, що працює лікаркою-хірургом. Журналісти попросили її надати документальне підтвердження медичної кваліфікації. Також вони поцікавилися походженням автомобіля швидкої допомоги.

Відомо, що прокуратура наполягає на її триманні під вартою. За даними слідства, Молода могла перешкоджати законній діяльності підрозділу Національної гвардії України.

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18:00 Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

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17:51 Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

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Репортаж

17:05 Молода назвала себе хірурогом, але диплома не показала

17:00 Атаки РФ та постачання ракет: Зеленський зустрівся з Пісторіусом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:35 Українці платитимуть за каву більше: ціни знову пішли вгору

16:30 Зеленський повідомив вже про 40 загиблих у Комишувасі

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18:00 Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

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17:51 Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

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