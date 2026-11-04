У Соломʼянському районному суді Києва у середу, 4 листопада, проходить засідання у справі фігурантки резонансної справи про сутички в Петропавлівській Борщагівці. Йдеться про "лікарку" Валентину Молоду.

Подивитися прямий ефір судового засідання можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Судове засідання у справі Валентини Молодої

Суд має обрати запобіжний захід Валентині Молодій. Відомо, що 2 листопада жінка у медичній формі приїхала до будівлі, яку використовували військовослужбовці НГУ, та почала поширювати інформацію про нібито незаконне утримання й катування чоловіків.

Пізніше поблизу будівлі зібрався натовп, що призвело до зіткнень із правоохоронцями. Поліція з’ясовує, чи могли ці події бути частиною заздалегідь спланованої провокації.

Водночас ДБР проводить окреме розслідування щодо ймовірних правопорушень з боку військовослужбовців.

Як писали Новини.LIVE, під час засідання 4 листопада Валентина Молода, причетна до подій у Петропавлівській Борщагівці, заявила, що працює лікаркою-хірургом. Журналісти попросили її надати документальне підтвердження медичної кваліфікації. Також вони поцікавилися походженням автомобіля швидкої допомоги.

Відомо, що прокуратура наполягає на її триманні під вартою. За даними слідства, Молода могла перешкоджати законній діяльності підрозділу Національної гвардії України.