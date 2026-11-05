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Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

05 листопада 2026 р. 13:09

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13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

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13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

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07:23 Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2026
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21:35 Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

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19:56 Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

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18:00 Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

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17:51 Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

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12:48 Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу США: ефір День.LIVE

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07:39 Через удари РФ в столиці стався комунальний колапс: ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2026
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18:00 Зеленського зустріли тривалими оплесками в Берліні: ефір Новини.LIVE

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13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

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13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

Text

07:23 Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2026
Text

21:35 Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

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19:56 Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

Система водопостачання Києва зможе підтримувати необхідний тиск під час відключень світла тривалістю 2–3 години. Однак триваліші знеструмлення можуть спричинити проблеми з водопостачанням. Про це розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 5 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Іван Ус — економіст-міжнародник;
  • Станіслав Мельник — фахівець із проєктування енергетичних об’єктів та електропостачання;
  • Павло Гай-Нижник — політолог, доктор історичних наук;
  • Дмитро Соломчук — народний депутат України від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики;
  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Юрій Романюк — голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО".

Новини.LIVE інформували, що у Києві триває підключення житлових будинків до централізованого опалення, яке розпочалося 2 листопада. За прогнозом КМДА, до 12 листопада більшість осель столиці мають отримати тепло, наразі опалення вже подали до 45% будинків. Запуск системи відбувається одночасно в усіх районах міста, а винятком можуть стати будинки з аварійними ситуаціями.

Новини.LIVE інформували, що у Києві будують 13 об’єктів резервного теплопостачання, які мають забезпечити додаткове джерело тепла для столиці. Сім об’єктів фінансує місто, ще шість — Державне агентство відновлення. Завершити будівництво, прокладання комунікацій та встановлення котлів планують до кінця 2026 року.

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14:11 В Україні очікують перший сніг вже завтра: прогноз Укргідрометцентру

14:10 Громадянство за новими правилами: де в Європі хочуть змінити умови

14:01 Зарплата у 50 тис. на Харківщині: кому пропонують такі вакансії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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