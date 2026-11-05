Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

Система водопостачання Києва зможе підтримувати необхідний тиск під час відключень світла тривалістю 2–3 години. Однак триваліші знеструмлення можуть спричинити проблеми з водопостачанням. Про це розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 5 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Іван Ус — економіст-міжнародник;

Станіслав Мельник — фахівець із проєктування енергетичних об’єктів та електропостачання;

Павло Гай-Нижник — політолог, доктор історичних наук;

Дмитро Соломчук — народний депутат України від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики;

Олег Постернак — політтехнолог;

Юрій Романюк — голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО".

Новини.LIVE інформували, що у Києві триває підключення житлових будинків до централізованого опалення, яке розпочалося 2 листопада. За прогнозом КМДА, до 12 листопада більшість осель столиці мають отримати тепло, наразі опалення вже подали до 45% будинків. Запуск системи відбувається одночасно в усіх районах міста, а винятком можуть стати будинки з аварійними ситуаціями.

Новини.LIVE інформували, що у Києві будують 13 об’єктів резервного теплопостачання, які мають забезпечити додаткове джерело тепла для столиці. Сім об’єктів фінансує місто, ще шість — Державне агентство відновлення. Завершити будівництво, прокладання комунікацій та встановлення котлів планують до кінця 2026 року.